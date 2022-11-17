أستاذ علم اجتماع : لا توجد خيانة مشروعة مطلقا ..فيديو

أكدت هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، أن أشكال الخيانة متعددة ومتنوعة، مضيفة:" الخيانة تكون لشيء معنوي او مادي أو خيانة شخص ".

وقالت هالة منصور في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2" :" الخيانة أمر مرفوض وتعتبر نوع من انواع المخالفة للاعراف والعادات والتقاليد".



وتابعت هالة منصور :" الخيانة ضارة وتعطي نموذج سلبي لبعض ضعاف النفوس الراغبين في اتباع أسلوب الخيانة ".

واكملت هالة منصور :" لا توجد خيانة مشروعة مطلقا"، مضيفة :" هناك سلوكيات لا يمكن أن يرد عليها الإنسان بمثلها "، مضيفا:" إحنا مش عايشين في غابة ولدينا قانون للحصول على الحقوق ".

ولفتت هالة منصور :" مقابلة الخيانة بالخيانة أمر مرفوض ونحن نعيش في مجتمع له عدة ضوابط وعادات وادوات قانونية تلعب دور في انتظام الحياة بين الأفراد ".

