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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علم اجتماع : لا توجد خيانة مشروعة مطلقا ..فيديو

هالة منصور
هالة منصور

أكدت هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، أن أشكال الخيانة متعددة ومتنوعة، مضيفة:" الخيانة تكون  لشيء معنوي او مادي أو خيانة شخص ".

 

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طعنات بالقلب والعقل.. مايا الشربيني: الخيانة كلمة مكونة من 5 سيوف وليس حروفا

 

وقالت هالة منصور  في حواره مع الإعلامية مايا الشربيني في برنامج " ساعة زمن " المذاع على قناة " صدى البلد 2" :"  الخيانة أمر مرفوض وتعتبر نوع من  انواع المخالفة  للاعراف والعادات والتقاليد".


وتابعت هالة منصور :"  الخيانة ضارة وتعطي نموذج سلبي لبعض ضعاف النفوس  الراغبين في اتباع أسلوب الخيانة ".

واكملت هالة منصور :" لا توجد خيانة مشروعة مطلقا"، مضيفة :" هناك سلوكيات لا يمكن أن يرد عليها الإنسان بمثلها "، مضيفا:" إحنا مش عايشين في غابة ولدينا  قانون للحصول على الحقوق ".

ولفتت هالة منصور :" مقابلة الخيانة بالخيانة أمر مرفوض ونحن نعيش في مجتمع له عدة ضوابط  وعادات وادوات قانونية تلعب دور في انتظام الحياة بين الأفراد ".
 

الخيانة علم الاجتماع اخبار التوك شو مايا الشربيني ساعة زمن

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