مايا الشربيني تعرض تقريرا عن فعاليات مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي

عرضت الإعلامية مايا الشربيني، مقدمة برنامج “ ساعة زمن ” المذاع على قناة “ صدى البلد 2 ”، تقريرا عن فعاليات المؤتمر السنوي للشعبة المصرية للرابطة الدولية لجراحة أمراض الجهاز الهضمي والأورام.

وقالت مايا الشربيني:" شارك في المؤتمر أكثر من 15 خبير اجنبي وعربي، وعقدت أكثر من 80 محاضرة عن أمراض مراض البنكرياس والكبد وزراعة الكبد ".



و قال الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي في التقرير:" اليوم يعتبر يوم علمي كبير في مصر وهذا يعتبر سادس لقاء علمي في حضور كوكبة من الخبراء الأجانب ".

وأضاف محمد عبد الوهاب:" المؤتمر مميز بحضور مكثف من المحاضرين بحوالي 80 محاضر و20 محاضر أجنبي في مجالات الجهاز الهضمي والأورام .

وتابع محمد عبد الوهاب:" المؤتمر يناقش مشكلة أمراض الكبد من حيث التشخيص والعلاج المناعي والكيماوي ".