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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مايا الشربيني تعرض تقريرا عن فعاليات مؤتمر أمراض الجهاز الهضمي

صدى البلد

عرضت  الإعلامية مايا الشربيني، مقدمة برنامج “ ساعة زمن ” المذاع على قناة “ صدى البلد 2 ”، تقريرا عن فعاليات المؤتمر السنوي للشعبة المصرية للرابطة الدولية لجراحة أمراض الجهاز الهضمي والأورام.

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وقالت مايا الشربيني:"  شارك في المؤتمر أكثر من 15 خبير اجنبي وعربي، وعقدت أكثر من 80 محاضرة  عن أمراض مراض البنكرياس والكبد وزراعة الكبد ".


و قال الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي  في التقرير:"  اليوم يعتبر يوم علمي كبير في مصر  وهذا يعتبر سادس لقاء علمي في حضور كوكبة من الخبراء الأجانب ".

 

وأضاف محمد عبد الوهاب:" المؤتمر مميز بحضور مكثف من المحاضرين بحوالي 80 محاضر و20 محاضر أجنبي  في مجالات الجهاز الهضمي والأورام .

 

وتابع محمد عبد الوهاب:" المؤتمر  يناقش  مشكلة  أمراض الكبد من حيث التشخيص والعلاج المناعي والكيماوي ".

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