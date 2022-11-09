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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فى مرحلة خطيرة.. علامة في الأصابع تكشف الإصابة بتليف الكبد

الكبد
الكبد

تعد الوذمة هي أحد أعراض مرض الكبد الدهني الذي يمكن أن يصيب الساقين والقدمين والكاحلين وقد يشير التورم في الساقين والقدمين والكاحلين ، والذي يُعرف أيضًا باسم الوذمة ، إلى المرحلة الأشد من مرض الكبد الدهني.

مرض الكبد الدهني 

يُعرف أيضًا باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي ، يشير مرض الكبد الدهني إلى مجموعة من أمراض الكبد غير المرتبطة بالكحول ويعد السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني هو وجود الكثير من الدهون المخزنة في الكبد وفي مراحله المبكرة غالبًا لا يسبب أعراضًا ، ولكن يمكن أن يتطور حتى تصل إلى تليف الكبد.
يحدث تليف الكبد بعد سنوات من الالتهاب حيث "ينكمش" الكبد ويصبح "متندبًا ومتكتلًا وتعد الوذمة هي إحدى علامات تليف الكبد - وهي أشد مراحل مرض الكبد الدهني  وقد يؤدي إلى تندب الكبد وحتى فشل الكبد إذا لم يتم علاجه.

توضح NHS: "إذا تطور تليف الكبد يمكن أن تصاب بأعراض أكثر حدة  وتعد أحد الأعراض التي قد تواجهها إذا كنت مصابًا بتليف الكبد هو الوذمة وهو تورم في الكاحلين والقدمين والساقين.

 

مرض الكبد الدهني 

العلامات الشائعة للوذمة هي:

تورم أو انتفاخ الكاحلين أو القدمين أو الساقين
بشرة لامعة أو مشدودة
تغيرات في لون الجلد ، وعدم الراحة ، والتصلب والخدوش عند الضغط على الجلد.
هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف آثار الوذمة.

توصي NHS بما يلي:

رفع ساقيك أو المنطقة المتورمة على كرسي أو وسائد عندما تستطيع
ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة ، مثل المشي ، لتحسين تدفق الدم
ارتداء حذاء واسع ومريح بكعب منخفض ونعل ناعم
غسل وتجفيف وترطيب قدميك لتجنب الالتهابات.

أما اليرقان و الاستسقاء فكلاهما علامة على مرض الكبد الدهني المتقدم ومع ذلك ، إذا كان السبب في ذلك هو مرض الكبد الدهني ، فستحتاج إلى طلب المساعدة الطبية.

العلامات الأخرى لتليف الكبد هي:

الشعور بالتعب الشديد والضعف
غثيان
فقدان الشهية
فقدان الوزن وكتلة العضلات
ظهور بقع حمراء على راحة يدك وأوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت على جلدك.
إذا تفاقم تشمع الكبد ، فقد يؤدي ذلك إلى:

اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)
يتقيأ الدم
حكة في الجلد
بول داكن وبراز قطراني المظهر
سهولة حدوث نزيف أو كدمات
انتفاخ البطن (الاستسقاء) من تراكم السوائل
فقدان الدافع الجنسي.
لا يوجد حاليًا علاج لتليف الكبد ، ولكن بمجرد تشخيصك سيقدم لك طبيبك نصائح حول طرق علاج الأعراض والمضاعفات.

الكبد الدهني مرض الكبد الدهني أعراض مرض الكبد تليف الكبد العلامات الشائعة للوذمة

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