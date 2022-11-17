إيران تشتعل| الفوضى تضرب الشوارع وإحراق المحال التجارية والمباني العامة.. فيديو

ذكرت وسائل إعلام، أن مدينة بوكان غرب إيران شهدت اضطرابات تخللها إحراق المحال التجارية والمباني العامة، واقتحام مبنى البلدية وإحراق جزء منه.

بينما أظهرت مقاطع مصورة من المدينة انتشار الفوضى، وقيام مجهولين بإطلاق نار.

كما خرجت الاحتجاجات في مناطق أخري من إيران.

ونفت السلطات الأمنية الإيرانية الأنباء عن اقتحام مبنى القائم مقامية في المدينة وأكدت أنها تسيطر على الوضع الأمني، وأن الأحداث لم تسفر عن ضحايا.

وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد ارتفع إلى 342 قتيلا، بعد سقوط 10 قتلى خلال آخر 24 ساعة.

كما أوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عبر حسابها على تويتر أن من بين القتلى 43 طفلا و26 امرأة.

يأتي ذلك، فيما أعلنت منظمة كردية لحقوق الإنسان، مساء الأربعاء، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قتلوا بنيران الأمن الإيراني في مدن سنندج وسقز بمحافظة كردستان وبوكان بمحافظة أذربيجان الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واصلت المحال التجارية في شارع "إيران شهر" في العاصمة طهران إضرابها، كما استمر الإضراب في سوق مدينة أراك وسط البلاد.

وواصلت أيضاً المحال التجارية في مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان شمال شرقي البلاد إضرابها وسط مواجهات بين المحتجين والأمن في منطقة أقدسية الصناعية، كذلك في مدينتي بوكان وقروة فيما شهدت كامياران في كردستان تظاهرات مماثلة ومواجهات مع عناصر الأمن.

في موازاة ذلك، استمرت التجمعات الاحتجاجية حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، في عدد من المدن الإيرانية.