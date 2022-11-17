فقرة فنية وخططية بمران الزمالك اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية خلال الجزء الثاني من التدريبات التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض بعض الأمور الخططية، عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

وتولى كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين الإشراف على التقسيمة في تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا الذي كان حريصا على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الفنية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.