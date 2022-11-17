الإسكان : طرح أراضٍ استثمارية بالمدن الجديدة .. شروط وتفاصيل

طرحت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عددا من الأراضى الاستثمارية بأنشطة مختلفة خدمية وتجاري إداري وتعليمي بنظام التخصيص الفوري.

واكدت هيئة المجتمعات العمرانية إنه فى إطار تشجيع المستثمرين في التملك والاستثمار فى المدن الجديدة تم توفير أراضى بمساحات مختلفة وبأنشطة مختلفة خدمية فى كافة المدن الجديدة.

وتطرح وزارة الإسكان بشكل دوري حزمة من قطع الأراضى بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتم طرح العديد من الأراضي الأقل من 5 فدان للتملك، مما تم طرح قطع أراضى أكثر من 5 فدان، وجاءت شروط وأسعار الأراضى كالتالى ...

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