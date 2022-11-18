بورصة السيارات| تصل لـ 815 ألف جنيه.. زيادة سعر فولفو XC60

ارتفعت اسعار السيارة فولفو XC60 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث شهدت الفئة الاولى من السيارة زيادة سعرية بلغت 715 الف جنيه، بينما وصلت الزيادة للفئة الثانية إلى 815 الف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة فولفو XC60 موديل 2022

تقدم الفئة الاولى من السيارة فولفو XC60 2022 بسعر رسمي يبلغ مليون و 725 الف جنيه، و 2 مليون و 25 الف جنيه للفئة الثانية.

فولفو XC60 موديل 2022

المواصفات الفنية للسيارة فولفو XC60 2022

تأتي الفئة الاولى من السيارة فولفو XC60 عبر ناقل حركة أوتوماتيكي دفع امامي مكون من 8 سرعات، يستطيع أن يدفع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 7 ثواني.

فولفو XC60 موديل 2022

حيث تستمد السيارة فولفو XC60 قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 249 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر.

فولفو XC60 موديل 2022

وتقدم الفئات الاعلى تجهيزاً عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء ايضا ولكن مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، حيث تتمكن السيارة من الوصول لسرعة 100 كيلومتر/الساعة من نقطة الثبات 0 في مدة زمنية تقدر بـ 6.9 ثانية.