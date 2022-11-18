سعر تسلا Y موديل 2023 في الإمارات.. صور

تقدم شركة تسلا مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية داخل الاسواق العالمية والعربية، والتي استطاعت أن تحصل على شعبية كبيرة نسبة لهذه التقنيات العصرية، والقدرات الفنية الخاصة بكل إصدار، ومنها السيارة الشهيرة تسلا Y موديل 2023.

تأتي السيارة تسلا Y موديل 2023 بتصميم خارجي اقرب للكروس اوفر الرياضية ذات الحجم المتوسط، مع مصابيح امامية عدوانية المظهر، ومقدمة مدببة، مع جنوط رياضية، وعدد 4 ابواب، وقاعدة عجلات بطول 2.890 متر.

تسلا Y موديل 2023

زودت السيارة تسلا Y موديل 2023 بعدة فئات مع قدرات فنية تتمثل في محرك بقوة 275 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي دفع خلفي، وبطارية يصل مداها إلى 393 كم، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.5 ثانية.

تسلا Y موديل 2023

كما حصلت السيارة تسلا Y موديل 2023 على محرك اخر للفئة الاعلى تجهيزًا بقوة 351 حصانا، و بطارية بمدى 533 كم، وبهذه القدرات تتسارع من وضوع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 5 ثواني، مع سرعة قصوى تصل إلى 217 كم/ساعة.

تسلا Y موديل 2023

وتقدم السيارة تسلا Y موديل 2023 عبر باقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، وسماعات لاسلكية، ومدخل USB وبلوتوث، وخاصية التحكم في السرعة، ودخول السيارة بدون مفتاح، مع زر تشغيل المحرك وايقافه، وكاميرا 360 درجة.

تسلا Y موديل 2023

وتضم السيارة ايضا فتحة سقف كهربائية بانوراما، ومقاعد من الجلد، مع قفل مركزي، وخاصية التحكم في وضعية المقعد كهربائيًا، مع حزمة من وسائل الحماية مثل التحذير من مغادرة المسار، ورصد النقاط العمياء، ومنظومة الوسائد الهوائية.

سعر السيارة تسلا Y موديل 2023 في الامارات

يصل سعر السيارة تسلا Y موديل 2023 داخل الامارات إلى 246 الف و 990 درهم للفئة كاملة التجهيزات.