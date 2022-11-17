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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني يبحث مع المنسقة الأممية تقرير مجلس الأمن حول القرار 1701

صدى البلد

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التقرير المرتقب عن مجلس الأمن الدولي الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري حول تنفيذ القرار 1701 الخاص بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والصادر في عام 2006، والذي تتولى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) الاشراف على تنفيذه.

 

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر وزارة الخارجية اللبنانية بوسط العاصمة بيروت.

 

وتطرق اللقاء إلى بحث عدد من الأمور الإقليمية خصوصا أزمة النزوح السوري وموقف لبنان منها، كما عرضت فرونتسكا أجواء الاتصالات التي قامت بها خلال جولة لها على بعض الدول مؤخرا.

 

وفي لقاء متصل، بحث بو حبيب مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا والمنسقة الأممية فرونتسكا التقارير الأممية الصادرة حول انعدام الأمن في سوريا ومدى دقتها في ضوء المعطيات المتوافرة لدى وزارة الخارجية اللبنانية حول إحياء سفارات غربية معتمدة في سوريا نشاطات ثقافية وفنية واجتماعية في العاصمة ومدن سوريا أخرى؛ وهو ما يناقض بعض التقارير الأممية حول عدم إمكانية عودة النازحين السوريين الى بلادهم بسبب سوء الأحوال الأمنية.

مجلس الأمن الدولي الخامس والعشرين الأمم المتحدة أزمة النزوح السوري الولايات المتحدة الامريكية

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