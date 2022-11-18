"هالة السعيد" لـ صدى البلد: نحتاج مزيد من الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اليوم هو الختام لـ فاعليات قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، موضحة أن وزارة التخطيط هى المنظمة لهذا اليوم بالتعاون مع جميع الوزارات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن القطاع الخاص له دور مهم في المشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وتابعت الوزيرة : نحتاج مزيد من الاستثمارات لمواجهة التغيرات المناخية، وكشفت أن دور القطاع الخاص تطور في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، لكنه اكتسب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تصاعد الضغط على موارد الحكومات والقدرات التقنية وسط الأزمات المتكررة والمتداخلة التي تحد من عمل الحكومة.

وفى نفس السياق قد أكدت أن القطاع الخاص يلعب ثلاثة أدوار رئيسية أولها تسوية فجوات التمويل المناخي التي تصل إلى 4-6 تريليونات دولار ، من خلال استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة لا تضيف إلى الأعباء المالية على البلدان، ثانياً ، بناء القدرات الابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة ، ثالثًا ، تعزيز فرص العمل للشباب ، وهو عنصر أساسي آخر في ضمان انتقال عادل للجميع.

وقالت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في التحول الأخضر ومكافحة أزمة المناخ يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من ممارسات واستراتيجيات الأعمال ، ويجب أن تكون الشركات أكثر نشاطًا في تحفيز الابتكار واتخاذ خطوات لتخضير جميع سلاسل التوريد ومصادر التمويل وما إلى ذلك.