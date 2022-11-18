هند عبد الحليم تستعرض جمال ملامحها عبر إنستجرام

حرصت الفنانة هند عبد الحليم علي مشاركة متابعيها بـصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة ناعمة بمكياج جذابة تبرز جمال ملامحها ، مما حاز اعجاب متابعيها .

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.



وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة، وجسدت الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك.