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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عبد الحليم تستعرض جمال ملامحها عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة هند عبد الحليم  علي مشاركة  متابعيها بـصورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة ناعمة بمكياج جذابة تبرز جمال ملامحها ، مما حاز اعجاب متابعيها .

لا بأس أن تكون وحيدًا.. هند عبد الحليم تشارك متابعيها بـ فيديو لها

هند عبد الحليم لوالدتها: ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لينا

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم حكاية "تقلها دهب"، بمسلسل "إلا أنا"، التي سردت قصص 3 من بطلات الرياضة المصرية، وهن فريال أشرف التي توجت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو، وسمر حمزة بطلة مصر في المصارعة، خلال أولمبياد طوكيو 2020.


وقامت هند عبد الحليم بدور فريال أشرف بطلة الكاراتيه، وهلا السعيد قدمت شخصية المصارعة سمر حمزة، وجسدت الفنانة سارة عبد الرحمن شخصية هداية ملاك.

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