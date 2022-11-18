لهذا السبب .. إسرائيل تختبر نسخة بحرية من القبة الحديدية | شاهد

كشفت وزارة دفاع إسرائيل أنها انتهت تجارب النسخة البحرية من منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية للاستخدام العملي من قبل الجيش الإسرائيلي لحماية منصات الغاز الإسرائيلية.

وقالت صحيفة " كالكاليست" الإسرائيلية، إن اختبار النظام الذي تم تركيبه على متن السفينة البحرية "أوز" وهي إحدى السفن الدفاعية الأربع التي اشترتها إسرائيل من ألمانيا، تم بنجاح.

وأشارت الصحيفة إلى الحاجة لشراء هذه السفن جاءت مع تطور إنتاج الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، والحاجة إلى حماية منصات الغاز من مجموعة متنوعة من التهديدات، التي تركز على الصواريخ الدقيقة والطائرات بدون طيار.

محاكاة

وأضافت: "خلال الاختبار الذي أجري عليها تمكنت من كشف واعتراض التهديدات التي تم تحديدها لها، بطريقة تحاكي السيناريوهات التي يستعد لها الجيش الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن هذه سفينة من سلسلة "ساعر6" التي شرعت في عدد من المهام الدفاعية في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "القبة الحديدية البحرية هي تحسين إضافي للقدرة الدفاعية للقوات البحرية في مهامها الحالية، والتي تشمل حماية الأصول الاستراتيجية في المياه الاقتصادية لإسرائيل والحفاظ على تفوقها البحري في المنطقة.

وأوضحت: "تنضم النسخة البحرية من القبة الحديدية إلى نظام الدفاع متعدد الطبقات الذي يعتمد بالفعل على 4 أنظمة تشغيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس: "إن تشغيل نظام القبة الحديدية البحرية هو علامة بارزة لقدرات الدفاع البحري لدولة إسرائيل".

وأضاف: "تواصل إسرائيل بناء وتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، وستواصل الحفاظ على تفوقها الدفاعي في المنطقة وحماية أصولها وبنيتها التحتية وقبل كل شيء، حياة وسلامة مواطني إسرائيل".