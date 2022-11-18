أيمن منصور: حزنت بعد الرحيل عن الأهلي



كشف أيمن منصور، نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر حاليا، سبب رحيله عن الأهلي في بداية مسيرته الكروية.



وقال منصور في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " سعيد بمسيرتي كلاعب بعد رحيلي عن قطاع ناشئي النادي الأهلي والانتقال لعدة أندية قبل الوصول لنادي الزمالك والمساهمة في حصد البطولات مع الأبيض فيما بعد".



وتابع "رحلت عن الأهلي بسبب تعرضي للإصابة بعد تصعيدي للفريق الأول، على مستوى الركبة، خلال إحدى مباريات الناشئين لفئتي العمرية".



وأتم: "حزنت لرحيلي عن الأهلي بسبب شعبيته الضخمة في مصر هو والزمالك، ولكن الإصابة حالت دون استكمال مسيرتي مع الفريق".