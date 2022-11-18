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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

8 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على الموظف.. و5 شروط لمحوها

موظفين
موظفين

تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد ، الحالات التي يتم فيها توقيع الجزاءات التأديبية لموظفى الحكومة، وكذا ضوابط وآليات محوها بإنقضاء فترات محددة. 

 

جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على الموظف 


1 - الإنذار.

2 - الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.

3 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.

4 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.

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وقف الموظف عن عمله احتياطيًا 3 أشهر..تعرف على الحالة بقانون الخدمة المدنية

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شروط التوظيف بالقطاعات الحكومية وفقا لـ قانون الخدمة المدنية

5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.

6 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

7 - الإحالة إلى المعاش.

8 - الفصل من الخدمة.

 

ضوابط محو الجزاءات التأديبية 

 

 1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2-سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.

 3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.

 4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

 5 - وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

 

و يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له. 

 

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