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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ماس كهربائي

إخماد نيران حريق بمخزن ملابس جاهزة في المحلة

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق اندلعت نيرانه بمخزن ملابس جاهزه  بمنطقة المنشية الجديدة بمركز المحلة الكبري إثر حدوث كهربائى وتم تحرير المحضر في الواقعة.

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تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق فى مخزن ملابس دائرة مركز المحلة . 

وتبين اندلاع الحريق بسبب ماس كهربائي بالمخزن، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة سيارات الإطفاء التابعة لقوات الحماية المدنية دون وقوع إصابات أو وفيات. 

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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