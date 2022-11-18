بكين ومانيلا تتفقان على سرعة حسم مدونة السلوك في بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية أن الفلبين والصين اتفقتا على دعم الإنهاء المبكر للمناقشات بشأن صياغة مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي ، جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي لرئيسي البلدين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) .



وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الجمعة - إن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن ونظيره الصيني شي جين بينج أكدا أن مدونة قواعد السلوك ستساعد على "إدارة الخلافات والتوترات الإقليمية" في المياه المتنازع عليها، مضيفة أن الزعيمين اتفقا على أن القضايا البحرية لا تحدد مجمل العلاقات الفلبينية-الصينية .



ولفتت الوزارة إلى أن ماركوس قال للرئيس الصيني إن سياسة بلاده الخارجية ترفض السقوط في فخ عقلية الحرب الباردة، مضيفا أن "سياستنا هي سياسة خارجية مستقلة تسترشد بمصلحتنا الوطنية والتزامنا تجاه السلام ."



ووقعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين إعلانا بشأن وضع مدونة قواعد السلوك في عام 2002، إلا أنه لم يتم الانتهاء بعد من المدونة الفعلية، عقب مرور عقدين من الزمان. ومن بين الأجزاء محل الخلاف في المفاوضات، هل يتعين أن تكون المدونة ملزمة قانونا، وما إذا كان يجب أن تخضع الدول غير الأطراف لها أيضا.



يذكر أن بكين تطالب بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعي، والذي تؤكد دول أخرى حقها في السيادة على بعض أجزائه، الأمر الذي أدى إلى انخراط دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تضم عشرة أعضاء، في محادثات للتوصل لمدونة سلوك للبحر.