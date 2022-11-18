السلطات التونسية تضبط 31 مهاجرا غير شرعي عبر الحدود البرية

تمكنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، من ضبط 31 مهاجرا غير شرعي تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة.



وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي - في بيان - إنه في إطار سعي وحدات الحرس للحد من ظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت الوحدات العاملة بجهات المنستير والقصرين من ضبط 31 شخصا من جنسيات إفريقية.



من ناحية أخرى، وفي إطار العمليات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل، من ضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بالتحضير لعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وبحوزتهم مبالغ مالية من العملة التونسية والعملات الأجنبية.