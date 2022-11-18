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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يختتم فعاليات جناح المياه ضمن مؤتمر المناخ COP27

صدى البلد

اختتم الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم فعاليات "جناح المياه" المنعقد ضمن مؤتمر المناخ COP27.

 

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع المشاركين فى تنظيم "جناح المياه" سواء من مصر أو من الشركاء الدوليين.

 

وأشار إلى أن المياه تستحق أن توضع فى قلب العمل المناخى العالمى وهو ما سعت له مصر وشركائها بنجاح خلال الشهور الماضية بالشكل الذى أثمر عن تنظيم جناح المياه ويوم المياه الذى عقد لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ والذى تم خلاله اطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه والتى لاقت دعما كبيرا من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية.

 

وأشار الدكتور سويلم لمسار العمل خلال الفترة الماضية والذى بدأ بعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" بمشاركة الآلاف من المتخصصين فى مجال المياه والذى تم خلاله إطلاق "وثيقة إعلان القاهرة" ، وصولا لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ والتى تم خلالها مناقشة توصيات أسبوع القاهرة للمياه ، مضيفا ان رؤية وتوصيات الدول والمنظمات التى تشكلت خلال فعاليات المياه بمؤتمر المناخ سيتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد في مارس ٢٠٣٣.

 

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بما رصده من مناقشة قضايا المياه بالعديد من الاجنحة سواء بالمنطقة الزرقاء او المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ.

وأضاف  أن ما تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 ليس سوى البداية نحو إعطاء الأولوية لقضايا المياه ، مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الدول والمنظمات للعمل على وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى ، مشيرا الى التعاون القائم بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة للتأكيد على الاستمرار فى إبراز قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 والمزمع عقده بالإمارات العام القادم .

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