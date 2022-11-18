اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية بنادي الزهور

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزهور اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية عن العام المالي 2021 / 2022 التي تعقد بمقر مدينة نصر.

حرص مجلس إدارة الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش على استقبال الأعضاء مع انطلاق الجمعية العمومية التي شهدت منذ الساعات الأولى اقبال كبير من الأعضاء وسط اشادة بالتنظيم الذي اتسم بالسلاسة في التسجيل.

وشهدت الفترة التي تلت صلاة الجمعة اقبال كثيف من أعضاء النادي للتسجيل في الجمعية العمومية مع استمرار استقبال مجلس الإدارة والترحيب بهم في يوم يتسم بالحب والمتعة.

ونشر مجلس الإدارة، لدعوة لحضور الجمعية العمومية على الصفحات الرسمية للنادي عدة مرات، كما قام أعضاء مجلس الإدارة بنشر الدعوة على صفحاتهم الرسمية، بالإضافة إلى وضع الإعلان الخاص بإقامة الجمعية العمومية على أبواب النادي منذ اليوم الأول للدعوة.



وبدأ تسجيل الأعضاء فى حضور اللجنة القضائية وممثلي اللجنة الأولمبية المصرية وممثلي مديرية الشباب والرياضة، بكشوف الحضور ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً في صالة الكاراتيه، فيما يبدأ اجتماع الجمعية العمومية الساعة الثامنة مساءً في الصالة المغطاة للذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من أعضاء المقر الرئيسي بمدينة نصر الذين قاموا بسداد الاشتراكات السنوية ومضى على عضويتهم عام واحد.