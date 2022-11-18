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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامية: مبروك لمصر نجاح مؤتمر المناخ كوب 27

ماهي حتاتة
ماهي حتاتة

هنأت الإعلامية ماهي حتاتة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية والشعب المصري، بنجاح مصر في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27، والمقام في مدينة شرم الشيخ.

 

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وقالت ماهي حتاتة، في برنامج حكايات ماهي، المذاع عبر قناة hbc، إن مصر جميلة، وتستاهل كل الخير، ومبروك لمصر نجاح مؤتمر المناخ، مضيفة انه استطعنا عمل المؤتمر في وقت قياسي، و المؤتمر نجح، وضرب الأعداء في مقتل.


من جانبه قال المستشار محمد الليثى خبير دراسات الجدوى الاقتصادية، إن المشاريع للشباب وكل شخص يستطيع إقامة أعمال، ولابد من فهم الفرص المتاحة في السوق، مضيفا أن التمويل والتدريب أهم عنصرين في أي مشروع.

 

التدريب أمرا هاما


ومن جهته أضاف الدكتور محمود أحمد الخبير الاقتصادي، أن التدريب أمرا هاما يجب أن تتبع كل المؤسسات الاقتصادية في البلاد، متابعا أن اهم قواعد قيام اي مؤسسة هو التدريب الفكري، والاستثمار في العقل مستدام، مثل الطاقة المستدامة. 
 


 

ماهي حتاتة عبدالفتاح السيسي مؤتمر المناخ كوب 27 الدولة المصرية

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