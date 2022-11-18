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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على حساب الزمالك.. "سلة الأهلي" تتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

صدى البلد

حجز الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مقعده في الدور النهائي من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعدما حقق فريق شباب السلة 16 سنة الفوز على الزمالك في لقاء الإياب الذي انتهى منذ قليل بنتيجة ٨١-٤٢. فيما كان قد حقق شباب سلة الأهلي الفوز في مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62- 33.

وكان الفريق الأول لرجال كرة السلة بالأهلي قد حقق هو الآخر الفوز على الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة ٧١-٦٤ لتصبح مباراة الإياب بين الفريقين والتي تقام في الخامسة من مساء اليوم بالإسكندرية مجرد تحصيل حاصل.

وبهذه النتيجة ضمن فريق رجال سلة الأهلي التفوق وحجز مقعده في النهائي، منتظرا نتيجة الفائز من لقاء فريقي الجزيرة والاتحاد. 

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