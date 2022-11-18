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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

15 شخصا ضحايا انفجار خزان وقود بالسليمانية في العراق..شاهد

انفجار خزان وقود
انفجار خزان وقود بالسلمانية

توفى 15 شخصا في انفجار خزان وقود أدى إلى انهيار مبنى في مدينة السليمانية بشمال العراق، بحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات المحلية الجمعة بعد ختام عمليات الإنقاذ التي نفذت للعثور على الضحايا تحت الأنقاض، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

وأدى الانفجار الذي وقع مساء الخميس في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 15 شخصا وإصابة اكثر من عشرة، وفقا لمحافظ السليمانية هفال أبو بكر، الذي أعلن يوم حداد اثر وقوع الحادث. وأوضح أنه "لم يعد هناك جثث تحت أنقاض المنزل"، مشيرا إلى أن "غالبية الضحايا من النساء والأطفال".

انهار المبنى المكون من ثلاثة طوابق تحت تأثير الانفجار جراء تسرب في خزان غاز سائل، المستخدم للتدفئة، وفقا للسلطات المحلية. وتحدثت حصيلة سابقة عن مقتل 11 وجرح 13 جراء الانفجار ذاته. وقال رئيس قسم الطوارئ في المدينة سامان نادر: "أجريت عمليات بحث صباح الجمعة على أمل العثور على أربعة أشخاص أحياء تحت أنقاض المبنى".

وأظهرت صور وفيديوهات تعرض مبنى مجاور لأضرار بتحطم الزجاج وغطى الدخان جزء من واجهة المبنى ووعد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الحزب الكردي التاريخي، الذي يسيطر على السليمانية، بتمويل إعادة إعمار المنزل المدمر، والمباني المجاورة، وتبنيه لمصاريف العلاج الطبي لكل مصاب يحتاج العلاج خارج البلاد، على نفقته الخاصة، حسبما ذكر موقع الحزب.

مدينة السليمانية إقليم كردستان انفجار العراق شمال العراق

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