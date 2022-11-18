سامية جاهين تعلن مشاركتها في مهرجان "حكايا" بعمان

أعلنت الفنانة والحكاءة المصرية سامية جاهين عن مشاركتها في مهرجان “حكايا” في دورته الخامسة عشر، الذي ينطلق في سلطنة عمان خلال أيام.

سامية جاهين تشارك في مهرجان حكايا

وأعلن الحساب الرسمي للملتقى عن مشاركة سامية جاهين من فرقة الورشة المسرحية بقيادة المخرج حسن الجريتلي، وكانت قد بدأت مسيرتها الأدائية والقصصية كعضو في فرقة "الشارع"، حيث أحيت العديد من قصائد صلاح جاهين و فؤاد حداد وبيرم التونسي وكبار شعراء العامية المصرية.

كانت عضو في فرقة إسكندريلا ، وهي فرقة تم إنشاؤها بهدف إحياء أغاني سيد درويش والشيخ إمام إلى جانب الأغنيات الخاصة بالفرقة، وشاركت في إعداد وتنفيذ ورش عمل تدريبية حول الحكي للأطفال في معسكر الشباب ADEF (المؤسسة العربية للتعبير الرقمي).

وقامت بجمع وإعادة كتابة وتسجيل عدد من القصص الفولكلورية في أحدث مشاريعها "دي الحكاية". تقدم عروضها بانتظام للأطفال والكبار في أماكن مختلفة في مصر وخارجها ، وقد شاركت في عدد من مهرجانات الحكي مثل "حكاوي" في مصر ، و "حكاياتنا" في لبنان ، ومهرجان HC Anderson في الدنمارك.

حكايا وعروض فنون الحكي

وعن مهرجان “حكايا” يأتي برعاية وزيرة الثقافة وبتنظيم من مسرح البلد والملتقى التربوي العربي، إذ تنطلق فعاليات مهرجان حكايا في دورته الخامسة عشر على مدار ثمانية أيام متتالية خلال الفترة ما بين 19-26 نوفمبر 2022.

ويهدف المهرجان لتقديم عروض فن الحكي و فعاليات اخرى في سبع مناطق مختلفة من الأردن وهي العاصمة عمان واربد والمفرق وجرش ومأدبا والبلقاء والزرقاء، ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات لعروض الحكي من ‬بينها الملتقى الأول لمنظمي مهرجانات الحكي في المشرق والعديد من ورش العمل.

وتأتي مشاركة سامية جاهين، ضمن مشاركة العديد من الحكائين والحكاءات من الوطن العربي، ومن بينهم حمزة العقرباوي وهبة سعيدة من فلسطين، سامية جاهين من مصر، نسيم علوان من لبنان، و يزن مصاروة و فيصل العزة من الأردن.