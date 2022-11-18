إقرار زيادة 75 قرشا في كانز كوكاكولا

رفعت شركة كوكاكولا زيادة اسعار علب الكانز حجم 300 مم و250 مم بقيمة 75 قرش، حيث تسجل الكان حجم 300 مم قيمة 6.75 جنيه، وحجم 250 مم قيمة 5.75 جنيه للكان الواحدة جنيه واحد، على ان يطبق القرار بدا من السبت للمقبل 26 نوفمبر الجارى.

ووفقا لقرار الشركة تقرر رفع سعر كرتون المشروبات الغازية من الكانز الشويبس 300 مم بحجم 24 قطعه لتسجل 153 جنيه، والكانز الشويبس 250 مم عدد 24 قطعه تسجل 137 جنيه للكرتونة لتسليمها لتجار الجملة.

ووجهت شركة كوكاكولا جميع إداراتها ومصانعها بتنفيذ القرار اعتبارا من 26 نوفمبر 2022.