عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إقرار زيادة 75 قرشا في كانز كوكاكولا

صدى البلد

رفعت شركة كوكاكولا زيادة اسعار علب الكانز حجم 300 مم و250 مم بقيمة 75 قرش، حيث تسجل الكان حجم 300 مم قيمة 6.75 جنيه، وحجم 250 مم قيمة 5.75 جنيه للكان الواحدة جنيه واحد، على ان يطبق القرار بدا من السبت للمقبل 26 نوفمبر الجارى.

اقرأ:زيادة جنيه في السعر | قرار رسمي بـ شركة مياه غازية شهيرة 

ووفقا لقرار الشركة تقرر رفع سعر  كرتون المشروبات الغازية من الكانز الشويبس 300 مم بحجم 24 قطعه لتسجل 153 جنيه، والكانز الشويبس 250 مم عدد 24 قطعه تسجل 137 جنيه للكرتونة لتسليمها لتجار الجملة.

ووجهت شركة كوكاكولا جميع إداراتها ومصانعها بتنفيذ القرار اعتبارا من 26 نوفمبر 2022.

كوكاكولا المشروبات الغازية المشروبات لمشروبات الغازية الأسبوع المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

خطأ دى بروين .. مصطفى محمد يتقدم بهدف لمنتخب مصر فى شباك بلجيكا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

بولندا تمنع دخول وفد روسي أراضيها

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

خطة المليار شجرة تمتص أطنانا من الكربون؟ أستاذ بـ زراعة عين شمس يجيب

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

قبل المحاكمة .. اعرف اتهامات المتسببين في وفاة صيدلي حلوان

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لسرعة الفصل فى القضايا بالمحاكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقة معفنة.. مالك وحدة سكنية يعرضها للبيع بطريقة مثيرة على فيسبوك.. شاهد

سعر خرافي.. جمبسوت روبي في الرياض يثير الجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. سر غير متوقع لأناقة منى زكي| شاهد

رقصة تيك توك تحرم طالبة من ممارسة حياتها | تحذير علني عاجل

فيديو

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

نتيجة تحاليل 6 مواد مخدرة لـ شيرين عبد الوهاب في المستشفى.. فيديوجراف

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ