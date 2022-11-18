تسهيلا للحركة المرورية .. تمهيد 29 طريقا بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة تسوية الطرق وخاصة بالقرى المنذر بها مبادرة حياة كريمة قبل موسم الشتاء والأمطار وذلك تسهيلاً للحركة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

. تمهيد 29 طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

. تمهيد 29 طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

فى إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة فايز الجندى مدير المديرية بتسوية الطرق الآتية:-

بمركز أبو حمص

طريق جسر ترعة الحمامي بطول 5.5 كم

-طريق أبو الخزر 2.5 كم.

-طريق بسنتواي 5 كم.

-طريق جواد حسني 6كم.

-طريق فرج راضي 3 كم.

- طريق جسر ترعة القناوية 6 كم.

- طريق جسر مصرف عموم الزيني 7كم.

-طريق قافله 8.5 كم.

-طريق جسر ترعة محلة كيل 2.5.كم.

بمركز كفر الدوار:

-طريق الدشودي بطول 3.5كم.

- طريق كوم اشو بطول 14كم.

-طريق منية السعيد بطول 3كم.

-طريق ابيس 5/3 بطول 3كم.

بمركز حوش عيسي :

- جسر ترعة الحاجر بطول 3 كم.

-طريق جسر ترعة عبد القادر بطول 9كم.

-طريق الشوكة الحاجر بطول 6 كم.

- طريق جسر ترعة فرهاش بطول 5كم.

بمركز دمنهور:

- طريق الشوكة البرنوجي بطول 8كم.

-طريق جسر ترعة ابو دياب بطول 3كم.

-طريق الحصة بطول 2كم.

-طريق سكنيده بطول 4كم.

-طريق النوام.

-طريق حمور بطول 4 كم.

-طريق دمنهور حوش عيسي بطول 3كم.

-طريق الزقل.

بمركز إيتاى البارود :

-طريق امليط السوالم بطول 9كم.

-طريق ششت الانعام بطول 5كم.

- طريق شوارع نكلا العنب بطول 5كم.

- طريق التوفيقية شبراخيت داخل نطاق مركز إيتاى البارود بطول 11كم.