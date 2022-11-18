تسهيلا للحركة المرورية .. تمهيد 29 طريقا بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة تسوية الطرق وخاصة بالقرى المنذر بها مبادرة حياة كريمة قبل موسم الشتاء والأمطار وذلك تسهيلاً للحركة المرورية وتيسيراً على المواطنين.
فى إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .
حيث قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة فايز الجندى مدير المديرية بتسوية الطرق الآتية:-
بمركز أبو حمص
طريق جسر ترعة الحمامي بطول 5.5 كم
-طريق أبو الخزر 2.5 كم.
-طريق بسنتواي 5 كم.
-طريق جواد حسني 6كم.
-طريق فرج راضي 3 كم.
- طريق جسر ترعة القناوية 6 كم.
- طريق جسر مصرف عموم الزيني 7كم.
-طريق قافله 8.5 كم.
-طريق جسر ترعة محلة كيل 2.5.كم.
بمركز كفر الدوار:
-طريق الدشودي بطول 3.5كم.
- طريق كوم اشو بطول 14كم.
-طريق منية السعيد بطول 3كم.
-طريق ابيس 5/3 بطول 3كم.
بمركز حوش عيسي :
- جسر ترعة الحاجر بطول 3 كم.
-طريق جسر ترعة عبد القادر بطول 9كم.
-طريق الشوكة الحاجر بطول 6 كم.
- طريق جسر ترعة فرهاش بطول 5كم.
بمركز دمنهور:
- طريق الشوكة البرنوجي بطول 8كم.
-طريق جسر ترعة ابو دياب بطول 3كم.
-طريق الحصة بطول 2كم.
-طريق سكنيده بطول 4كم.
-طريق النوام.
-طريق حمور بطول 4 كم.
-طريق دمنهور حوش عيسي بطول 3كم.
-طريق الزقل.
بمركز إيتاى البارود :
-طريق امليط السوالم بطول 9كم.
-طريق ششت الانعام بطول 5كم.
- طريق شوارع نكلا العنب بطول 5كم.
- طريق التوفيقية شبراخيت داخل نطاق مركز إيتاى البارود بطول 11كم.