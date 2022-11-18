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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسهيلا للحركة المرورية .. تمهيد 29 طريقا بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

تمهيد 29 طريق بنطاق
تمهيد 29 طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

وجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة تسوية الطرق وخاصة بالقرى المنذر بها مبادرة حياة كريمة قبل موسم الشتاء والأمطار وذلك تسهيلاً للحركة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

. تمهيد 29 طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة
. تمهيد 29 طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

فى إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة فايز الجندى مدير المديرية بتسوية الطرق الآتية:-

بمركز أبو حمص 

طريق جسر ترعة الحمامي بطول 5.5 كم
-طريق أبو الخزر 2.5 كم.
-طريق بسنتواي 5 كم.
-طريق جواد حسني 6كم.
-طريق فرج راضي 3 كم.
- طريق جسر ترعة القناوية 6 كم.
- طريق جسر مصرف عموم الزيني 7كم.
-طريق قافله 8.5 كم.
-طريق جسر ترعة محلة كيل 2.5.كم.

بمركز كفر الدوار:

-طريق الدشودي بطول 3.5كم.
- طريق كوم اشو بطول 14كم.
-طريق منية السعيد بطول 3كم.
-طريق ابيس 5/3 بطول 3كم.

بمركز حوش عيسي :

- جسر ترعة الحاجر بطول 3 كم.
-طريق جسر ترعة عبد القادر بطول 9كم.
-طريق الشوكة الحاجر بطول 6 كم.
- طريق جسر ترعة فرهاش بطول 5كم.

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بمركز دمنهور:

- طريق الشوكة البرنوجي بطول 8كم.
-طريق جسر ترعة ابو دياب بطول 3كم.
-طريق الحصة بطول 2كم.
-طريق سكنيده بطول 4كم.
-طريق النوام.
-طريق حمور بطول 4 كم.
-طريق دمنهور حوش عيسي بطول 3كم.
-طريق الزقل.

بمركز إيتاى البارود :
-طريق امليط السوالم بطول 9كم.
-طريق ششت الانعام بطول 5كم.
- طريق شوارع نكلا العنب بطول 5كم.
- طريق التوفيقية شبراخيت داخل نطاق مركز إيتاى البارود بطول 11كم.

 

محافظة البحيرة محافظ البحيرة مبادرة حياة كريمة مركز أبو حمص حياة كريمة رفع كفاءة الطرق مركز دمنهور

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