بطريقة سرية.. قصة اكتشاف أقدم كتاب مصري يحمل تعويذة لنجاة البشر

فجر علماء المصريات مفاجأة قبل عامين، ما زالت حديث الخبراء حتى الآن وهي اكتشاف أقدم كتاب مصور في العالم في موقع دفن مصري قديم، كان مضمون الكتابات أنه يهدف إلى مساعدة المتوفي خلال رحلته في العالم السفلي.

ووفقا لشبكة “اي ار تي نيوز”، تضمنت صور الكتاب، صور لأجزاء تحمل أقدم نسخة معروفة من كتاب "الطريقتان"، وهو نص مصري قديم يُعتبر أول كتاب مصور في العالم.

وجاء اكتشاف علماء المصريات أقدم نسخة مما يسمى بأول كتاب مصور في العالم، وهو طبعة عمرها 4000 عام من "كتاب طريقتان"، ليعد دليل مصري قديم للآخرة، والقطع التي تم العثور عليها تسبق النص المعروف بحوالي 40 عاما.

صورة لأجزاء تحمل أقدم نسخة معروفة من "كتاب الطريقتان" ، وهو نص مصري قديم يُعتبر أول كتاب مصور في العالم. الصورة من Harco Willems.



نُشر الاكتشاف لأول مرة في مجلة علم الآثار المصرية في سبتمبر 2020 من قبل هاركو ويليمز، الأستاذ بجامعة لوفين في بلجيكا.

اكتشاف أقدم كتاب مصور

على عكس الكتب الحديثة، لم يتم نقش هذه الكتابات التاريخية على صفحات مجلدة ، ولكن على جدران التوابيت، وكان من المفترض أن تساعد المتوفى خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى العالم السفلي ، والتي قد تحاصرهم الشياطين أو النيران المشتعلة. إذا كان على المرء أن يلقي التعاويذ الصحيحة ، فقد يحقق الخلود.

على الرغم من أن نقوش اللوح الخشبي تشير إلى حاكم يُدعى “جيهوتينخت”، فقد كشفت أبحاث ويليمز أن التابوت كان يحتوي في الأصل على بقايا امرأة تُدعى عنخ ، يُشار إليها في النص باسم "هو".

الصورة مقدمة من Harco Willems.

ويتوافق هذا الاكتشاف مع الأساطير المصرية، حيث كانت إعادة الميلاد من اختصاص الآلهة الذكور ، واعتمدت النساء المتوفيات بأن تُلقب بضمائر الذكور ليكونوا أشبه بأوزوريس ، إله الموت.

وفي حوار قديم، قال ويليمز لصحيفة نيويورك تايمز : "بالنسبة لي ، الشيء المضحك هو فكرة أن كيفية بقائك على قيد الحياة في العالم السفلي يتم التعبير عنها بعبارات ذكورية" .

أشرف عالم المصريات على الحفريات في المقبرة القبطية في دير البرشاء، والتي كانت تستخدم كمقبرة خلال فترة الدولة الوسطى، من حوالي 2055 إلى 1650 قبل الميلاد ، منذ عام 2001.

بقايا خشبية

وتم العثور على هذه الشظايا الخشبية من التابوت القديم على عمق حوالي 20 قدمًا أسفل عمود الدفن في مجمع حاكم إقليمي مصري قديم، في عام 2012، لكن الحالة الهشة للقطع الأثرية ، التي نهبها اللصوص مرارًا وتكرارًا منذ فترة طويلة ، حالت دون دراستها حتى الآن.

تم العثور على هذه الصورة لفرعون منتوحتب الثاني في موقع دير البحري في مصر. الصورة مقدمة من متحف متروبوليتان للفنون ، نيويورك.



وتحمل الألواح الخشبية نقوشًا بالحبر ورسومًا توضيحية مرسومة تهدف إلى ضمان مرور ناجح عبر العالم السفلي إلى روستاو ، مملكة أوزوريس. ويُطلق على النص اسم "كتاب طريقتان" لأنه يقدم إرشادات حول كيفية السفر إما براً أو عن طريق الماء.

ومع ذلك، فقد تلاشت الأصباغ مع مرور الوقت، وأصبحت العلامات الباهتة مرئية إلى حد كبير بفضل الصور عالية الدقة التي تمت معالجتها باستخدام برنامج حديث، ووفقا إلى نقوش على قطع أثرية أخرى للمقابر تشير إلى الفرعون منتوحتب الثاني، الذي حكم حتى عام 2010 قبل الميلاد.