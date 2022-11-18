عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بطريقة سرية.. قصة اكتشاف أقدم كتاب مصري يحمل تعويذة لنجاة البشر

أقدم كتاب مصور
أقدم كتاب مصور

فجر علماء المصريات مفاجأة قبل عامين، ما زالت حديث الخبراء حتى الآن وهي اكتشاف أقدم كتاب مصور في العالم في موقع دفن مصري قديم، كان مضمون الكتابات أنه يهدف إلى مساعدة المتوفي خلال رحلته في العالم السفلي.

ووفقا لشبكة “اي ار تي نيوز”، تضمنت صور الكتاب، صور لأجزاء تحمل أقدم نسخة معروفة من كتاب "الطريقتان"، وهو نص مصري قديم يُعتبر أول كتاب مصور في العالم.

txt

أسرار غامضة.. اكتشاف أقدم دليل للحياة على الأرض

txt

قنصل مصر يشارك في احتفال جامعة شيكاغو بمرور 100 عام على اكتشاف توت عنخ آمون

وجاء اكتشاف علماء المصريات أقدم نسخة مما يسمى بأول كتاب مصور في العالم، وهو طبعة عمرها 4000 عام من "كتاب طريقتان"، ليعد دليل مصري قديم للآخرة، والقطع التي تم العثور عليها تسبق النص المعروف بحوالي 40 عاما.

صورة لأجزاء تحمل أقدم نسخة معروفة من "كتاب الطريقتان" ، وهو نص مصري قديم يُعتبر أول كتاب مصور في العالم. الصورة من Harco Willems.
 

نُشر الاكتشاف لأول مرة في  مجلة علم الآثار المصرية  في سبتمبر 2020 من قبل هاركو ويليمز، الأستاذ بجامعة لوفين في بلجيكا.

اكتشاف أقدم كتاب مصور

على عكس الكتب الحديثة، لم يتم نقش هذه الكتابات التاريخية على صفحات مجلدة ، ولكن على جدران التوابيت، وكان من المفترض أن تساعد المتوفى خلال الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى العالم السفلي ، والتي قد تحاصرهم الشياطين أو النيران المشتعلة. إذا كان على المرء أن يلقي التعاويذ الصحيحة ، فقد يحقق الخلود.

على الرغم من أن نقوش اللوح الخشبي تشير إلى حاكم يُدعى “جيهوتينخت”، فقد كشفت أبحاث ويليمز أن التابوت كان يحتوي في الأصل على بقايا امرأة تُدعى عنخ ، يُشار إليها في النص باسم "هو". 

الصورة مقدمة من Harco Willems.

ويتوافق هذا الاكتشاف مع الأساطير المصرية، حيث كانت إعادة الميلاد من اختصاص الآلهة الذكور ، واعتمدت النساء المتوفيات بأن تُلقب بضمائر الذكور ليكونوا أشبه بأوزوريس ، إله الموت.

وفي حوار قديم، قال ويليمز لصحيفة نيويورك تايمز : "بالنسبة لي ، الشيء المضحك هو فكرة أن كيفية بقائك على قيد الحياة في العالم السفلي يتم التعبير عنها بعبارات ذكورية" .

أشرف عالم المصريات على الحفريات في المقبرة القبطية في دير البرشاء، والتي كانت تستخدم كمقبرة خلال فترة الدولة الوسطى، من حوالي 2055 إلى 1650 قبل الميلاد ، منذ عام 2001. 

بقايا خشبية

وتم العثور على هذه الشظايا الخشبية من التابوت القديم على عمق حوالي 20 قدمًا أسفل عمود الدفن في مجمع حاكم إقليمي مصري قديم، في عام 2012، لكن الحالة الهشة للقطع الأثرية ، التي نهبها اللصوص مرارًا وتكرارًا منذ فترة طويلة ، حالت دون دراستها حتى الآن.

تم العثور على هذه الصورة لفرعون منتوحتب الثاني في موقع دير البحري في مصر. الصورة مقدمة من متحف متروبوليتان للفنون ، نيويورك.
 

وتحمل الألواح الخشبية نقوشًا بالحبر ورسومًا توضيحية مرسومة تهدف إلى ضمان مرور ناجح عبر العالم السفلي إلى روستاو ، مملكة أوزوريس. ويُطلق على النص اسم "كتاب طريقتان" لأنه يقدم إرشادات حول كيفية السفر إما براً أو عن طريق الماء.

ومع ذلك، فقد تلاشت الأصباغ مع مرور الوقت، وأصبحت العلامات الباهتة مرئية إلى حد كبير بفضل الصور عالية الدقة التي تمت معالجتها باستخدام برنامج حديث، ووفقا إلى نقوش على قطع أثرية أخرى للمقابر تشير إلى الفرعون منتوحتب الثاني، الذي حكم حتى عام 2010 قبل الميلاد.

مصر جامعه الاثار المصرية لصوص علم الآثار خبراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

محمد صلاح رجل مباراة منتخب مصر الودية أمام بلجيكا

عاجل للمقبلين على الزواج.. قرار جديد من الحكومة لا تتجاهله

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

حمزة الجمل : النني مظلوم وصلاح استحق لقب رجل مباراة مصر وبلجيكا

بطريقة سرية.. قصة اكتشاف أقدم كتاب مصري يحمل تعويذة لنجاة البشر

معلم يشرح لا الناهية "بالفهلوة".. والأهالي يسخرون: أنتش وأجري في المنهج

كورتوا يحرم تريزيجيه من تسجيل هدفين لـ منتخب مصر بودية بلجيكا.. شاهد

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري خلال احتجاجات إيران

شاهد .. كوبري مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر بين قدم دي بروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 ألف جنيه .. سعر فستان أنغام يثير ضجة على السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. أطعمة تصبح خطرا على الصحة عند إعادة تسخينها

سبب صادم | سر سعر فاتورة العشاء الخليجية الـ 4 ملايين جنيه

شقة معفنة.. مالك وحدة سكنية يعرضها للبيع بطريقة مثيرة على فيسبوك.. شاهد

فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

مزق الطرحة.. عريس يرقص في زفافه بطريقة غريبة صدمت العروسة

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ