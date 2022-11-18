عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً لأولى مباريات مونديال قطر

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن حكم مباراة قطر والإكوادور في أولى مباريات كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر هذه النسخة.

وقالت صحيفة “العرب” القطرية: “أن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 أسندت قيادة مباراة الافتتاح للحكم الإيطالي دانييلي أورساتو مساء الأحد المقبل”.

ويعد الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، أحد أبرز الحكام في بطولة الدوري الإيطالي، ولديه من العمر 46 عاماً.

وقاد الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، 13 مباراة في الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم برفقة منتخبات كلا من الإكوادور وهولندا والسنغال.

كأس العالم تقارير صحفية قطر الاكوادور الإيطالي دانييلي أورساتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

بيان مهم من قنوات beIN Sports قبل انطلاق كأس العالم

بسبب مباراة مصر وبلجيكا .. محمد صلاح يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البيت الأبيض بعد إغلاق إيلون ماسك جميع مكاتب تويتر

منتظرين يناير | بشرى من المواد الغذائية بشأن أسعار السكر .. فيديو

الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً لأولى مباريات مونديال قطر

أوزبكستان تستدعي السفير الألماني بسبب اتهام خطير من برلين لـ ملياردير روسي

قبل العلاقة الزوجية .. 8 نتائج مذهلة بـ شريحة أناناس واحدة

تحدثت عنها بلومبرج الأمريكية.. خطة مصر لإنقاذ أوروبا من الظلام ومدها بالطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

ولا بمليون جنيه .. بلوجر شهيرة تثير ضجة بفستانها في حفل زفافها |شاهد

إحراج ما قبل المونديال.. عندما قسى "الفراعنة" على الشياطين الحمر بهدفين

رخيصة وغير تقليدية.. طريقة عمل أصابع الباذنجان المقرمشة

فيديو

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

مزق الطرحة.. عريس يرقص في زفافه بطريقة غريبة صدمت العروسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ