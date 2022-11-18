الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً لأولى مباريات مونديال قطر

كشفت تقارير صحفية، عن حكم مباراة قطر والإكوادور في أولى مباريات كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر هذه النسخة.

وقالت صحيفة “العرب” القطرية: “أن اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 أسندت قيادة مباراة الافتتاح للحكم الإيطالي دانييلي أورساتو مساء الأحد المقبل”.

ويعد الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، أحد أبرز الحكام في بطولة الدوري الإيطالي، ولديه من العمر 46 عاماً.

وقاد الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو، 13 مباراة في الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم برفقة منتخبات كلا من الإكوادور وهولندا والسنغال.