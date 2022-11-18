مكة مرتان.. أزهرى: مصر ذكرت فى القرآن الكريم 5 مرات.. فيديو

قال الشيخ حازم جلال، من علماء الأزهر الشريف، إن مصر هي مهد الحضارات ومهبط الرسالات.

وأضاف الشيخ حازم جلال، من علماء الأزهر الشريف، خلال استضافته ببرنامج "مصر أحلى"،المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية "وفاء طولان"،: "مصر ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات"، لافتا: "مكة على قدر عظمها ذكرت مرتين في القرآن".

وأضاف الشيخ حازم جلال، من علماء الأزهر الشريف،: "المدينة المنورة على عظم قدرها ومكانتها ذكرت مرتين أيضا في القرآن الكريم"، مشيرا: "الله حينما تجلى تجلى في مصر الأرض المباركة الكريمة وكلم الله نبي الله موسى على أرض مصر".

