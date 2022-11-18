فيتوريا عن فوز مصر على بلجيكا: اللاعبون أدوا مباراة رائعة وقوية

عبر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول عن سعادته بالفوز علي منتخب كبير بحجم وقوة منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 وديا في الكويت.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أشكر اللاعبين، أدوا مباراة رائعة وقوية، وسعيد بالمستوى الرائع لهم.

وأضاف مدرب منتخب مصر: محمد صلاح لاعب مميز، وهناك أكثر من لاعب مميز في المنتخب المصري، والفريق يلعب كرة جماعية.

ووجه فيتوريا الشكر لمدربي المنتخبات المتواجدين قبله لقيادة منتخب مصر، موضحا: نعمل لتحقيق الأفضل للمنتخب، وللمستقبل.

وأشار فيتوريا إلى أن مباراتي النيجر وليبيريا، كانتا للتحضير لمباريات قوية، مثل بلجيكا، وهو أمر طبيعي للتعرف على اللاعبين.

وفاز محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني بجائزة أفضل لاعب فى مباراة بلجيكا الودية التي تغلب خلالها منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر الوطني مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوبيندا.

منتخب مصر الوطني نجح فى تحجيم المد الهجومي لمنتخب بلجيكا ومنع خطورة الثنائي كاراسكو ودى بروين إلى جانب إيدن هازارد.

الشوط الأول شهد إهدار 4 أهداف محققة منها 2 من نصيب تريزيجيه، فضلا عن رفض حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب بلجيكا.

وشهدت بداية الشوط الثاني هدفا مبكرا من أسيست محمد صلاح، لينجح تريزيجيه فى تسجيل الهدف الثاني فى شباك كورتوا حارس مرمى بلجيكا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للاعبي منتخب مصر وجرت محاولة من جانب مصطفى محمد أمام منطقة الجزاء لكنه اصطدم بدفاعات المنتخب البلجيكي.

وتلقي أنتوني، كرة، داخل منطقة جزاء منتخب مصر، أبعدها علي جبر مدافع الفراعنة .

وتعرض ميتشي باتشواي لاعب منتخب بلجيكا للإصابة فى الدقيقة الرابعة، واستدعى حكم تقنية الفيديو، حكم الساحة؛ لمشاهدة الكرة التي اصطدمت بيد أحمد حجازي داخل منطقة الجزاء ورفض احتساب ركلة جزاء.

وراوغ كاراسكو فى الدقيقة الثامنة أكرم توفيق وسدد كرة قوية داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية.

وحرمت العارضة منتخب بلجيكا فى الدقيقة التاسعة من فرصة هدف محقق بعدما سدد أحد لاعبي المنتخب البلجيكي كرة قوية داخل منطقة الجزاء.

ونجح كورتوا فى التصدى لتسديدة تريزيجيه القوية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة العاشرة.

كما نجح أكرم توفيق فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التي قادها كاراسكو أمام منطقة الجزاء.

ومرر محمد النني فى الدقيقة 20 كرة طولية تصل إلى تريزيجيه الذى تسلمها بنجاح وسددها فى مرمى بلجيكا وتصدى لها كورتوا حارس المرمى.

نجح كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا من حرمان تريزيجيه نجم مصر الوطني من إحراز هدف محقق بالدقيقة 20.

هدف أول

أحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر الأول فى مرمى بلجيكا بالدقيقة 33 من خطأ دى بروين أمام منطقة الجزاء سددها ببراعة فى شباك كورتوا.

وأنقذ محمد الشناوي في الدقيقة 38 مرمى منتخب مصر الوطني من هدف التعادل بعد تسديدة قوية أرسلها كاراسكو من أمام منطقة الجزاء.

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل

أحرز تريزيجيه ثاني أهداف منتخب مصر الوطني فى شباك منتخب بلجيكا فى بداية الشوط الثاني في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب جابر الأحمد بالكويت؛ بعدما تلقى تمريرة ماكرة من محمد صلاح.

وحرمت صافرة الحكم المساعد، تريزيجيه، من تهديد مرمى كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا في الدقيقة 52 من عمر المباراة، باحتساب الهجمة “تسلل”.

وقاد محمد صلاح إحدى الهجمات فى الدقيقة 67 وأرسل كرة طولية أخفق تريزيجيه فى استلامها داخل منطقة الجزاء لمنتخب بلجيكا.

ودفع البرتغالي روى فيتوريا باللاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 72 بدلا من مصطفى محمد.

فيما سجل أوبيندا، هدف منتخب بلجيكا الوحيد، في شباك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، في الدقيقة 76 من عمر المباراة.