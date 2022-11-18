قمة المناخ .. مقترح جديد من أمريكا وبريطانيا بشأن تمويل الخسائر والأضرار

كشفت تقارير إعلامية عن أن ائتلاف من الدول المتقدمة، يضم الولايات المتحدة وبريطانيا، قدم مقترحاً جديداً بشأن تمويل الخسائر والأضرار، وذلك على هامش قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ.

ووفقا لمسودة فإن المقترح سيضع "ترتيبات تمويل جديدة ومُعززة لمساعدة الدول النامية المعرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ في مواجهة الخسائر والأضرار". كما يتضمن الاقتراح تشكيل "مجموعة خبراء" للتصدي للمسائل الرئيسية بشأن مصدر التمويل وطريقة عمل آليته، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد مصكدر للوكالة أن المسودة هي المقترح الذي تجري دراسته حالياً في المحادثات.

ولم يتضح حتى الآن الفارق بين هذا المقترح ومقترح آخر قدمه الاتحاد الأوروبي في وقت سابق.

وحسب فرانس تيمرمانس منسق سياسة المناخ بالاتحاد، فإن المقترح الآخر تضمن إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر والأضرار في الدول الأكثر عرضة للتأثر بتمويل من "قاعدة مانحين كبيرة".

وأوحت تلك الكلمات بأن اقتصادات ناشئة كثيفة الانبعاثات مثل الصين سيكون عليها المشاركة، بدلا من أن يكون الصندوق بتمويل من الدول الغنية التي كان لها تاريخياً أكبر مساهمة في الاحتباس الحراري.

وكان وزير الخارجية سامح شكري أعلن في وقت سابق، تمديد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إلى يوم السبت، لمحاولة الوصول إلى توافق بشأن تعويض الأضراب الناتجة عن التغير المناخي ووفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة.

وأضاف سامح شكري، خلال ترؤسه أحد الجلسات بقمة المناخ "نتجاوب مع مقترحات مختلف الأطراف ونسعى لتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجنحة المناخية".