نقلة حضارية على أرض الجيزة| تفاصيل مشروع تطوير ترعة المريوطية

تشهد محافظة الجيزة العديد من المشروعات التي تنفذها المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب مشروعات التطوير التي تستهدف تحقيق الصورة الجمالية للمحافظة، والعديد من المحاور المرورية الهامة والعلاقة التي تنفذ لخدمة حركة المرور والنقل والمواصلات داخل المحافظة وفي نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

ومن بين مشروعات التطوير التي تشهدها محافظة الجيزة مشروع تطوير ترعة المريوطية، والذي تنفذه محافظة الجيزة بهدف تحويل المنطقة إلى ممشي سياحي متميز، لتطوير المنطقة بصورة كاملة.

تطوير ترعة المريوطية نقلة حضارية جديدة

مشروع تطوير ترعة المريوطية



ويمثل مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية نقلة حضارية كبرى فى محافظة الجيزة، حول محيط الترعة من مأوى للقمامة والأوبئة إلى كورنيش وممشى سياحى ومنطقة حضارية تجذب مرتاديها من المواطنين والسائحين وتحافظ على الوجه الحضارى للجيزة، وإعادة رونق المناطق الأثرية والتاريخية بها.



ويشهد المشروع خلال أعمال المرحلة الثالثة، تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والهرم بطول 500 م2، وإنشاء مجمع مواقف حضارى فى المنطقة الرابطة بين شارع الملك فيصل ومنطقة الشيشينى والطريق الدائرى.

تفاصيل تطوير ترعة المريوطية

كما يشهد المشروع تدبيش باقى الترعة وإنشاء ممشى حضارى ومقاعد لجلوس المارة، وأماكن لانتظار السيارات، وتخصيص أماكن لوضع أكشاك حضارية بأنشطة مطاعم وكافيهات لخدمة زوار الممشى، بالإضافة إلى تغطية جزء من الترعة بداية من تقاطعها مع شارع فيصل باتجاه الطريق الدائرى يخصص كموقف حضارى بديلا للموقف العشوائى، وتطوير باقى المسافة بداية من من تقاطع ترعة المريوطية مع شارع الملك فيصل حتى اتجاه الطريق الدائرى بطول 2.5.

محافظ الجيزة يتابع تطوير ترعة المريوطية



ولتنفيذ المشروع على أكمل وجه يحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة الاعمال الجارية في منطقة ترعة المريوطية باستمرار، وتفقد نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعه المريوطية في المنطقة من شارع الهرم مروراً بشارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري للوقوف على مدي الالتزام بالجدول الزمني لتغطية وتأهيل وتدبيش جسم الترعه لإنشاء ممشي حضاري وموقف سرفيس ومواقع خدمية إسوة بما تم تنفيذه بممشي المريوطية السياحي بقطاع الهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق .

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير بقطاع المريوطية بدءاً من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الشيشيني والجارى تنفيذ الاعمال الخرسانية به حيث كلف المحافظ بالإسراع من وتيرة الاعمال وضرورة ان تتم كافه مراحل العمل بالتوازى بكافه القطاعات للبدء فى القطاعات الجديدة بمسار الترعة.

كما شملت جوله محافظ الجيزة متابعه أعمال التطوير والتأهيل للترعه من كوبري الشيشيني حتي مطلع الطريق الدائري والجاري تنفيذ اعمال تكريك للترعه والصب الخرساني للجانبين تمهيدا لتنفيذ تدبيش للترعه وتأهيلها بالشكل اللائق بذلك القطاع .

وعاين المحافظ أحد الباكيات التي تم تدبيشها لتنفيذها بباقي القطاعات المتبقية مشدداً على ضرورة أن يتم الالتزام بالمناسيب الهندسية وتنفيذها علي اكمل وجه لضمان عوامل الاستدامه لها .

وشدد محافظ الجيزة علي الشركات المنفذة بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لخروج المشروع الي النور وتغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل .

