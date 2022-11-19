عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على تعيين مدعي خاص في قضيته

ترامب
ترامب

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء أمس الجمعة، بقرار وزارة العدل تعيين مدعي عام خاص للتعامل مع التحقيقات المتعلقة بترامب.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد مررت بهذا الأمر طيلة 6 سنوات، ولن أعيد الكرة مرةً أخرى، وأتمنى أن يكون لدى الجمهوريين شجاعة لمواجهة هذا الأمر".

وقال مسؤول كبير بوزارة العدل، يوم الجمعة، إن الوزارة عينت مدعيًا عامًا خاصا للتعامل مع تحقيقاتها مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

ترامب يعلن عزمه الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي

ابنته وبنس وبومبيو.. هؤلاء لن يدعموا ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وسيشرف المدعي الخاص على التحقيق في تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية الحساسة، والتحقيق في محاولات التدخل في الانتقال السلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويفحص كلا التحقيقين سلوك ترامب، الذي أعلن يوم الثلاثاء الماضي ترشحه في السباق الرئاسي لعام 2024، مما يجعله منافسا محتملا للرئيس جو بايدن، في فترة رئاسته وما بعدها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن جاك سميث، المدعي العام السابق للمحكمة الخاصة في لاهاي، حيث حقق في جرائم الحرب في كوسوفو، سيشرف على التحقيقات في ملف ترامب، كمدعي عام خاص.

وقال ترامب مرارا وتكرارا إن التحقيقات ذات دوافع سياسية، بما في ذلك خلال إعلانه الرئاسي يوم الثلاثاء، حيث قال إنه كان ضحية تحويل نظام العدالة إلى "سلاح".

تخوف فريق ترامب

فيما قالت مصادر متعددة مطلعة لشبكة "سي إن إن"، إن فريق ترامب كان يناقش في الأيام الماضية احتمال أن تعين وزارة العدل مدعيا خاصًا.

ووفق "سي إن إن" كان محامو ترامب يخشون مثل هذا التعيين، ويقلقون من أن يؤدي إلى إطالة أمد التحقيقات.

تعيين مستشار خاص لـ التحقيقات مع دونالد ترامب

نيويورك بوست الأمريكية تسخر من إعلان حملة ترامب لانتخابات 2024

وفي وقت سابق من العام 2017، تم تعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، للإشراف على التحقيق الفيدرالي، في حملة ترامب الرئاسية لعام 2016، واتصالاتها مع روسيا. 

وفي عام 2019، تم تعيين جون دور هام للتحقيق في أصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في حملة ترامب لعام 2016.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وقدم أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وقال ترامب، في منتجع مارالاجو: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، سأعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وقالت مصادر، في وقت سابق، إن الرئيس السابق إنه ليس في حالة معنوية جيدة بعد أن فشل العديد من المرشحين البارزين الذين أيدهم في الانتخابات النصفية في تحقيق الفوز، وتساءل بعض الجمهوريين عن نفوذه المتضائل على الحزب.

 

ترامب إدارة ترامب دونالد ترامب استجواب ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سكرانة.. تفاصيل ضبط زوجة مطرب شعبي شهير أمام ملهى ليلي بالهرم

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على خدمات نجم الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير

كأس العالم 2022.. بيان مهم لـ قنوات beIN Sports قبل انطلاق المونديال

موضوعات متعلقة

تعيين مستشار خاص لـ التحقيقات مع دونالد ترامب

نيويورك بوست الأمريكية تسخر من إعلان حملة ترامب لانتخابات 2024

من أثرياء أمريكا .. كم تقاضى ترامب في فترة رئاسته

غير مؤهل للرئاسة.. وزير الدفاع الأمريكي السابق ينتقد دونالد ترامب

نائب ترامب يرفض الإدلاء بشهادته عن اقتحام الكونجرس

ترشيحاتنا

بيع أشهر شركة شاي في مصر.. اعرف الحكاية وهل تتحرك أسعاره

حسام حسني يكشف معلومات هامة عن الفيروس المخلوي وخطورته..فيديو

أول تعليق من ترامب على تعيين مدعي خاص في قضيته

برج العقرب .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : أزمة مالية

مؤسسة أبو العينين تنطلق مع التحالف الوطني من خلال ستر وعافية الى الدقهلية|شاهد

حازم إمام: صلاح وزملائه موتوا نفسهم حتى يسعدوا الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الأكل .. طرق طبيعية لرفع المناعة

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام الحجامة؟ النتيجة ستدهشك

احمِ نفسك من الأمراض.. إليك أفضل الأغذية لتقوية المناعة

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ