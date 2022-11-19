حمادة هلال يشارك جمهوره أحدث ظهور له من أمستردام

نشر الفنان حمادة هلال صورًا من أحدث ظهور له من امستردام ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق حمادة هلال علي الصورة قائلا : صور بسرعة قبل المترو الله يكرمك امستر دام .



ووجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للفنان حمادة هلال بعد تصريحاته بتمني السعادة لها ولزوجها حسام حبيب.

وكتبت عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : “شكرا يا ابن الاصول يا اخ يا غالي وسلام ليك مني انا وحسام”.

أيضا هاجم محمد عبد الوهاب ؛ شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب على صفحته على موقع فيسبوك.