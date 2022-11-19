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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمادة هلال يشارك جمهوره أحدث ظهور له من أمستردام

صدى البلد

نشر الفنان حمادة هلال صورًا من أحدث ظهور له من امستردام ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق حمادة هلال علي الصورة قائلا : صور بسرعة قبل المترو الله يكرمك امستر دام .

داخل المطار.. أحدث ظهور لـ حمادة هلال عبر السوشيال ميديا

شكرا يا ابن الأصول | رسالة شيرين لـ حمادة هلال بعد هذا التصريح


ووجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة للفنان حمادة هلال بعد تصريحاته بتمني السعادة لها ولزوجها حسام حبيب.

وكتبت عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : “شكرا يا ابن الاصول يا اخ يا غالي وسلام ليك مني انا وحسام”.

أيضا هاجم محمد عبد الوهاب ؛ شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب على صفحته على موقع فيسبوك.

 

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