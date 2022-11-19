تريزيجيه: نمتلك لاعبين أفضل من بلجيكا.. وكنا نستحق التواجد فى كأس العالم

أعرب محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطني الأول، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه المنتخب على حساب منتخب بلجيكا وديا.



وفاز منتخب مصر على بلجيكا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد جابر الأحمد، في إطار استعدادات بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم.

وقال تريزيجيه، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «حققنا فوزًا مهمًا على منتخب كبير هو المصنف الثاني عالميًا»، مؤكدًا: «هذا الفوز سيعطي الثقة للاعبين».

وأضاف: «قبل مباراة قلنا أننا سنثبت للجميع أننا منتخب كبير كان يستحق التواجد في كأس العالم قطر 2022»، مضيفًا: «سنبني على الفوز أمام بلجيكا».

وتابع :«يجب على الجماهير أن تعطي اللاعبين المصريين قدرهم»، مؤكدًا :«اللاعبون المصريون الذي يلعبون في الدوري المصري لو حصلوا علو فرصة باللعب في أوروبا سيكونون أفضل من لاعبي منتخب بلجيكا، واستطاعنا أن نثبت ذلك اليوم، أن لاعبي الدوري المصري أفضل من بعض اللاعبين في المنتخبات الأوروبية»