رد حازم إمام على انتقادات المقابل المادي من مواجهة بلجيكا

رد حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية، بشأن العائد المادي الذي حصل عليه منتخب مصر من خوض مباراة بلجيكا.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «سمعت الانتقادات التي تعرضنا لها في الأيام الماضية، ولكن هدفنا الأساسي من المباراة كان فنيًا، المكاسب الفنية والمعنوية أهم من الماديات».

وأضاف: «إحنا مكناش بناخد فلوس في الأول.. إحنا عشان نلاعب بلجيكا، كنا هندفع فلوس، كتيرة أوي».

وأوضح: «الأرقام التي ترددت عبر وسائل الإعلام بشأن المبلغ الذي حصل عليه منتخب مصر من مواجهة بلجيكا غير صحيحة»،

مضيفًا: «الرقم الذي حصل عليه منتخب مصر، من خوض مباراة بلجيكا، هو أعلى عائد مادي دخل اتحاد الكرة منذ فترة».