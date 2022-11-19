وزير الخارجية البريطاني يتهم إيران بـ إراقة الدماء والدمار في الشرق الأوسط

اتهم وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إيران بـ"إراقة الدماء والدمار" وتهديد الأمن في الشرق الأوسط وخارجه، مؤكدا عزم بلاده العمل مع حلفائها لمواجهة التهديد الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني - في كلمته أمام مؤتمر "حوار المنامة 2022" الأمني بالبحرين، اليوم السبت، بحسب ما أوردته صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية - "إن الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها".

وأضاف: "اليوم، أصبح برنامج إيران النووي أكثر تقدمًا من أي وقت مضى، وقد لجأ النظام إلى بيع روسيا الطائرات المسيرة المسلحة التي تقتل المدنيين في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه بينما يتظاهر شعبهم ضد عقود من القمع، ينشر حكام إيران إراقة الدماء والدمار حتى كييف".

وتابع كليفرلي: "بريطانيا مصممة على العمل جنبًا إلى جنب مع أصدقائنا لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع تهريب الأسلحة التقليدية ومنع النظام من اكتساب القدرة على التسلح النووي".

وأشارت الصحيفة إلى أن كليفرلي، بعد حضوره المؤتمر، سيسافر إلى قطر حيث سيحضر مباراة إنجلترا الافتتاحية في كأس العالم ضد إيران.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت بريطانيا جولة جديدة من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين الذين تتهمهم بالوقوف وراء القمع الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت في أواخر سبتمبر الماضي، في أعقاب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق.