في الظل.. مقتطفات من حفل أميمة طالب بـ موسم الرياض

أحيت الفنانة أميمة طالب، حفلا غنائيا ساهرا، أمس الجمعة 18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت أميمة طالب في حفلها الساهر ليلة أمس، باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيها، ومن بينها: (مرجيحة، في الظل، اما أكون)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور طوال فقرات الحفل.

أعمال أميمة طالب

حقق كليب أغنية مرجيحة للفنانة أميمة طالب، مليون ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في أخر أغسطس الماضي.

وكليب مرجيحة للفنانة أميمة طالب، من كلمات: فيصل السديري، الحان: سهم، توزيع وتريات: عصام الشرايطي، تنفيذ وتريات: تامر غنيم، تسجيل : محمد عدس، هندسة صوت : محمد عصمت، تصوير : خالد الغاشم، ميكس وماستر : م. جاسم محمد، اشراف عام الملحن : سهم.

طرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.

أغنية مية مية

أغنية مية مية للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات : محمد أبو نعمه، الحان : سهم، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج : بتول عرفة.

وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب مية مية، ولعبت دور ضرة أميمة طالب في الكليب.

ليه راجع

حققت الفنانة أميمة طالب ، مليونا و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ليه راجع، بعد أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم 21 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن أغنية ليه راجع لـ أميمة طالب ، من كلمات: عَلم، ألحان: أحمد الخليدي، توزيع موسيقي: فواز الراشدي، إيقاع: تركي البيشي، مكس ماستر: جاسم محمد.

كلمات أغنية ليه راجع

ليه راجع وانت ناوي روحتك

ليه تتركني اعيشك من جديد

ما انتهينا وانتهت كل خيبتك

ليش ترجع تنبش الجرح وتعيد

وكل جرحٍ انبرى في غيبتك

وابتدا ميلاد عمرٍ به سعيد

ليه راجع لي مبين طيبتك

وداخلك كلمه مخبيها اكيد

مايفيد القرب وانت بنيتك

شخص متردد وتعرفني عنيد

ابعد ابعد لا تأمل جيتك

انتهينا جد لو عشتك بعيد