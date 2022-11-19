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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شابين إثر تصادم دراجة بخارية ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب شابان، اليوم السبت، في حادث تصادم دراجة بخارية بالطريق الفرعي طوه ـ قمبش دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بإصابة شابين إثر تصادم دراجة بخارية بطريق طوه ـ قمبش بدائرة مركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف ونقل المصابان إلي اقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابان إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من؛ عمر رجب عويس 19 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر، أحمد محمد صبحى 19 عامًا، مصابّا بإشتباه كسر بالساق الأيمن، مقيمين قرية قمبش الحمراء بمركز ببا، تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وزير الداخلية المصري حادث تصادم محافظة بني سويف مساعد وزير الداخلية امن بنى سويف

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