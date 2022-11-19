طعنات نافذة وجروح متفرقة..جهود لكشف غموض التعدي على 3 شقيقات في بني سويف

واقعة غريبة لم تتكشف كل أسرارها، رغم ما فيها من مأساة وما سببته من حالة خوف وفزع بين الكثيرين.. تلك هى تداعيات واقعة استقبال مستشفى الواسطي المركزي شمال محافظة بني سويف لـ3 شقيقات مصابات بجروح قطعية وإصابات بالغة.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوصول "مي.ح.ع"، 18 عامًا، مصابة بجرح نافذ فى البطن، و الذراع والرقبة، وشقيقتيها " دعاء"، 16 عامًا، فاقدة الوعي، وبها جرح قطعى بالرأس، والحالة تحت الملاحظة تم عمل اشعة مقطعيه على المخ، و "نرمين"، 22 عامًا، فاقدة الوعي، ومصابة بجرح قطعي بالبطن، إلي قسم الإستقبال بمستشفي الواسطى المركزي.

ووجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.



جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن وحجزهن تحت الملاحظة، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف رجال المباحث الجنائية بمركز الواسطى من جهودهم لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها

