الله يتقبل يا حاج.. أحمد رزق يؤدي مناسك العمرة مع حمدي الميرغني.. شاهد

نشر الفنان، أحمد رزق،عدة صور جديدة أثناء أداء مناسك العمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر رزق بصحبة الفنان الكوميدي،جمدي الميرغني من الحرم المكي ،وكتب معلقا له من خلال صورهما:"الله يتقبل يا حاج حمدي".

يذكر أن فريق عمل مسلسل “حرب الجبالي” للفنان أحمد رزق، بدأ تصوير الأحداث الخاصة بالعمل.

وقام فريق العمل بالاحتفال بتورتة وتقطيعها في اللوكيشن لبدء التصوير.

يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح نفى تعاقده وزوجته الممثلة هنادي مهنا، على بطولة مسلسل "حرب الجبالي" مع الفنان أحمد رزق بحسب ما تردد في عدد من المواقع الإخبارية.

وأكد أحمد خالد صالح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هذا الحديث عار تماما من الصحة وأنه يشترك مع هنادي مهنا قريبا في فيلم "ليلة العيد" المقرر طرحه قريبا.