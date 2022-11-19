سول وواشنطن يجريان تدريبات جوية باستخدام قاذفة استراتيجية أمريكية

انضمت قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز بي-وان بي لانسر إلى تدريبات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات (ICBM) باتجاه البحر الشرقي، حسبما أفاد مسئولون في الجيش الكوري الجنوبي.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - في نسختها بالإنجليزية - عن المسئولين قولهم "إن القاذفة قامت بطلعة جوية فوق منطقة تحديد الدفاع الجوي في كوريا الجنوبية برفقة طائرات إف-35 إيه الكورية الجنوبية ومقاتلات إف 16 الأمريكية".

وأفادت هيئة الأركان المشتركة بأنه "من خلال هذه التدريبات، أظهرنا مجددا القدرة العسكرية المشتركة للتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي والتزام واشنطن بحماية شبه الجزيرة الكورية وتوفير ردع موسع".

وتابعت الهيئة أن سول وواشنطن ستتعاونان بشكل وثيق لمراقبة الأعمال العسكرية لكوريا الشمالية وتحسين ردهما المشترك على استفزازات كوريا الشمالية.

يأتي ذلك في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، حيث أطلقت كوريا الشمالية أمس الجمعة صاروخا باليستيا.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قد توعد بأن يكون رد بلاده حازما وبأن يلجأ إلى السلاح النووي في حال حدوث هجوم نووي ضد بلاده.