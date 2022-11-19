الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل ارتفاع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، رغم تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، لكن الذهب ما زال يتلقي الدعم من مخاوف الركود الاقتصادية المتزايدة، نتيجة استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، جرام الذهب عيار 24 سجل 1457 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1093 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 850 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 10200 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 7 جنيهات في تعاملات الخميس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عن مستوى 1265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1272 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1769 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1761 دولارًا