الناتو يرد على موسكو بعد تحليق مقاتلتين روسيتين بالقرب من سفينة في بحر البلطيق

ذكر حلف الناتو، شمال الأطلسي، أن مقاتلتين روسيتين قامتا بعمل غير احترافي، بعدما وصلتا إلى منطقة قريبة توجد بها سفن للحلف في بحر البلطيق ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.



حلقت الطائرتان الروسيتان بالقرب من هذه السفن على ارتفاع 91 مترا ومسافة 73 مترا، دون أن يرد الطياران على اتصالات السفن التي كانت بأعمال روتينية، ما يعد نوع من الاستفزاز و التهديد لهما، ومخاطرة غير محسوبة لتفاقم الأمور.

وذكر الناتو، أن الطائرتانـ، كانتا على مقربة من من منطقة خطرة، كان يجري فيها تدريب للدفاع الجوي، وهو الأمر الذي كاد يعرض الأمور لتصعيد إذا ما ردت السفن على الطائرات نظراً لمستواها المنخفض في التحليق.

وأكد الناتو، إن قواته تصرفت بحكمة مع الطائراتين ولم تبادر بأي عمل عسكري، ستكون نتائجه كارثية إذا لم تتصرف على هذا النحو.

ولم يكتف الناتو بذلك، بل أكد أنه سيرد بشكل مناسب على أي تداخل مع النشاط الشرعي للناتو في المنطقة .