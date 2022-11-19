حادث مروع.. اصطدام طائرة بشاحنة ضخمة أثناء الهبوط في بيرو.. شاهد

حادث مروع

اصطدمت طائرة كانت تحمل ركابا أثناء هبوطها في مطار ليما عاصمة بيرو ، و كان الأمر مروعا للغاية، بعدما سقطت الطائرة على الأرض أثناء هبوطها بسبب عطل في أحد المحركات ما أدى إلى ميل الطائرة على أحد جانبيها .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن ركاب الطائرة قاموا بإلتقاط مقاطع فيديو مروعة لهم أثناء تواجدهم في الطائرة أثناء سقوطها في مطار ليما، بعدما شعروا بأن هناك حركة غير طبيعية في الهبوط و من ثم ميل الطائرة على أحد الجانبين .

وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الركاب أصيبوا بحالة من الذعر والخوف بسبب احتكاك الطائرة بالأرض في المطار، ثم اصطدامها بشاحنة كبيرة ما أدى إلى تدهور الأمر .

وأوضحت الصحيفة، أن طاقم الطائرة أوضح أن هناك عطل فني حدث في أحد محركات الطائرة، تسبب في فقدان الطيار القدرة على الهبوط بشكل سليم، وفقد السيطرة على الطائرة بشكل عام .

جدير بالذكر ان الصحيفة أشارت إلى أن الشئ الإيجابي في ذلك الحادث أن طاقم الطائرة كان سريعا للغاية وقام بإخلاء الطائرة من الركاب إلى الخارج، و لم يذكر وجود أي وفيات في الحادث، لكن كانت الخسائر في جسم الطائرة و تفحم الشاحنة التي اصطدمت بها .