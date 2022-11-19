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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع

حادث مروع.. اصطدام طائرة بشاحنة ضخمة أثناء الهبوط في بيرو.. شاهد

صدى البلد

اصطدمت  طائرة  كانت تحمل ركابا أثناء هبوطها في مطار ليما عاصمة بيرو ، و كان الأمر مروعا للغاية، بعدما سقطت الطائرة على الأرض أثناء هبوطها بسبب عطل في أحد المحركات ما أدى إلى ميل الطائرة على أحد جانبيها . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن ركاب الطائرة قاموا بإلتقاط مقاطع فيديو مروعة لهم أثناء تواجدهم في الطائرة أثناء سقوطها في مطار ليما، بعدما شعروا بأن هناك حركة غير طبيعية في الهبوط و من ثم ميل الطائرة  على أحد الجانبين . 

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وحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الركاب أصيبوا بحالة من الذعر والخوف بسبب احتكاك الطائرة بالأرض في المطار، ثم اصطدامها بشاحنة كبيرة ما أدى إلى تدهور الأمر . 

وأوضحت الصحيفة، أن طاقم الطائرة أوضح أن هناك عطل فني حدث في أحد محركات الطائرة،  تسبب في فقدان الطيار القدرة على الهبوط بشكل سليم، وفقد السيطرة على الطائرة بشكل عام . 

جدير بالذكر ان الصحيفة أشارت إلى أن الشئ الإيجابي في ذلك الحادث أن طاقم الطائرة كان سريعا للغاية وقام بإخلاء الطائرة من الركاب  إلى الخارج، و لم يذكر وجود أي وفيات في  الحادث،  لكن كانت الخسائر في جسم الطائرة و تفحم الشاحنة التي اصطدمت بها . 

مطار مدينة بيرو الطائرة عطل المحركات

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