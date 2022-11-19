سباك يعثر على رسالة عمرها 135 عاما.. شاهد

رسالة عمرها 135 عاما

عثر سباك في بريطانيا، على زجاجة بداخلها رسالة منذ قرابة 135 عاما، و على الفور قام بتسليمها لأصحاب المنزل الذي كان يقوم بأعمال الصيانة لأعمال السباكة فيه ، و دهشوا جميعا بسبب تاريخ تلك الرسالة.



وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فغن سيدة بريطانية قامت بنشر رسالة على صفحتها الشخصية و علقت عليها " تلك الرسالة هي هديتنا اليوم ، فهي تعود إلى عصور أسلافنا" فهي تعود إلى أجدادنا في بريطانيا العظمى .



و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن سباك كان يجري أعمال الصيانة في أحد المنازل في بريطانيا، فقام بالعثور على زجاجة تبدو أنها زجاجة خمور بداخلها رسالة ورقية تبدو أيضا أنها عتيقة، و المثير في الأمر أن الكلمات على تلك الورقة تبدو و كأنها تعود إلى حقبة تاريخية معينة في بريطانيا ليست قريبة .



أشارت الصحيفة إلى أن السيدة البريطانية التي عثر على الرسالة أسفل منزلها، حاولت أن تلتقط الرسالة الورقية من الزجاجة بشتى الطرق حتى لا تقوم بكسر الزجاجة التي تحتوي عليها الرسالة، و لكنها فشلت و اضطرت لكسر الزجاج لإخراج الرسالة و قراءتها .

جدير بالذكر أن السيدة قامت بنشر تلك الورقة على صفحتها على وسائل التواصل الإجتماعي،، و أوضحت أن تلك الرسالى تبدو من شخصين و ذلك بعد نشرها لتوقيع شخصين أسفل الرسالة، و يبدو أيضا أنهما بناة ذلك المنزل العتيق، و انهم تركوا تلك الرسالة لمن سيأتي بعدهم ليعلم أن ذلك المنزل كان جميلا للغاية .