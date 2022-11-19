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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة عمرها 135 عاما

سباك يعثر على رسالة عمرها 135 عاما.. شاهد

صدى البلد

عثر  سباك في بريطانيا، على زجاجة بداخلها رسالة منذ قرابة 135 عاما، و على الفور قام بتسليمها لأصحاب المنزل الذي كان يقوم بأعمال الصيانة لأعمال السباكة فيه ، و دهشوا جميعا بسبب تاريخ تلك الرسالة.


وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فغن سيدة بريطانية قامت بنشر رسالة على صفحتها الشخصية و علقت عليها " تلك الرسالة هي هديتنا اليوم ، فهي تعود إلى عصور أسلافنا" فهي تعود إلى أجدادنا في بريطانيا العظمى . 

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و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن سباك كان يجري أعمال الصيانة في أحد المنازل في بريطانيا، فقام بالعثور على زجاجة تبدو أنها زجاجة خمور بداخلها رسالة ورقية تبدو أيضا أنها عتيقة، و المثير في الأمر أن الكلمات على تلك الورقة تبدو و كأنها تعود إلى حقبة تاريخية معينة في بريطانيا ليست قريبة . 


أشارت الصحيفة إلى أن السيدة البريطانية التي عثر على الرسالة أسفل منزلها، حاولت أن تلتقط الرسالة الورقية من الزجاجة بشتى الطرق حتى لا تقوم بكسر الزجاجة التي تحتوي عليها الرسالة، و لكنها فشلت و اضطرت لكسر الزجاج لإخراج الرسالة و قراءتها . 
جدير بالذكر أن السيدة قامت بنشر تلك الورقة  على صفحتها على وسائل التواصل الإجتماعي،، و أوضحت أن تلك الرسالى تبدو من شخصين و ذلك بعد نشرها لتوقيع شخصين أسفل الرسالة، و يبدو أيضا أنهما بناة ذلك المنزل العتيق، و انهم تركوا تلك الرسالة لمن سيأتي بعدهم ليعلم أن ذلك المنزل كان جميلا للغاية . 

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