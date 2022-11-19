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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم ذكراه.. قصة مقتل يوسف العسال في ظروف غامضة

يوسف العسال
يوسف العسال

ذكرى يوسف العسال.. تحل اليوم، السبت 19 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان يوسف العسال، الذي ولد في 14 مايو، عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014 - بعد مقتله - عن عمر ناهز 67 عامًا. 

 

يوسف العسال ومقتله 

قُتل يوسف العسال فى شقته بمصر الجديدة، يوم 19 نوفمبر 2014، بعد أن اقتحم لصوص الشقة بغرض السرقة وتم تقييده وزوجته وقاموا بسرقة مبلغ 200 جنيه، وبعد انصرافهم تعرض يوسف العسال إلى ضيق فى التنفس مما أودى بحياته فى الحال بسبب تكميمه، بينما نجت زوجته. 

 

تحقيقات النيابة

تبين من المعلومات الأولية أن لصين انتحلا صفة محصلين من شركة الكهرباء وتمكنا من الدخول إلى شقة الفنان يوسف العسال، بعد أن فتح لهما، وقاما بتكبيله وزوجته بالحبال عقب خروجها من الحمام، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

وانتقل رجال العمل الجنائى وتم رفع البصمات لتحديد الجناة، كما تبين أن اللصين سرقا 200 جنيه من الشقة ولاذا بالهرب.

 

تصريحات الطب الشرعي

أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى للطب الشرعى، أن الفنان يوسف العسال مات مقتولا وليس من الخوف .

وقال عبد الحميد، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، إن الفنان تعرض للضرب بعصا ليست حادة على الجزء الخلفى من رأسه، مما أدى إلى نزيف داخلى أدى إلى وفاته.

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