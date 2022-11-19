السجن من سنة لـ15 عاما لـ4 متهمين بقتل شاب في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة المتهمين بقتل شاب بطلق ناري في الرأس بمنطقة كفر العلو بحلوان، بالسجن من سنة إلى 15 عاما.

وجاء الحكم كالآتي، السجن المشدد 15 عامًا للمتهم الأول، والحبس 3 سنوات للمتهم الثاني، والحبس سنة واحدة للمتهمين الثالث والرابع، وبراءة المتهم الخامس.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه، وقتلوا المجني عليه يوسف عيسى، 20 عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد حدوث خلافات فيما بينهم، حيث تربصوا له وتمكنوا من إصابته بطلق ناري في رأسه، ما أودى بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين الخمسة على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه، تربصوا به وحازوا فرد خرطوش، وما إن تمكنوا من مروره بأحد الأماكن بمنطقة كفر العلو بحلوان، حتي أشهروا السلاح وأطلقوا عليه عيارًا ناريًا في رأسه، وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.