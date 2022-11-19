أقدم أسواق الإسكندرية .. التفاصيل الكاملة لحريق محل بسوق لاجتيه

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في إخماد حريق نشب فى أحد المحلات التجارية فى شارع لاجيتيه فى وسط المحافظة دون إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق في أحد المحلات التجارية فى شارع لاجيتيه بجوار شارع الحجاز وتوجهت سيارتين للحماية المدنية لمكان البلاغ.



تم اخلاء العقار من السكان ووضع كردون حديدى لمنع مرور المواطنين حتى تم السيطرة على الحريق.



كما قامت الحماية المدنية بقطع المرافق حتى نهاية مرحلة تبريد الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض وجاري العرض على النيابة.



وقال شهود عيان حريق شارع لاجتيه بمنطقة الابراهيمية بالإسكندرية ان الحريق نشب فى أحد محلات قطع غيار وتصليح البوتاجازات والسخانات وفجأة بدأ تصاعد الادخنة والسنه النيران.

واضافوا أنهم حاولوا السيطرة على الحريق ولكن سرعان ما انتشرت فى المحل بالكامل وكادت ان تصل الى المحلات المجاورة وتم الاستعانه بالحماية المدنية ووصلت على الفور.



وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض وجار العرض على النيابة.