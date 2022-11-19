عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقدم أسواق الإسكندرية .. التفاصيل الكاملة لحريق محل بسوق لاجتيه

صدى البلد

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية في إخماد حريق نشب فى أحد  المحلات التجارية فى شارع لاجيتيه فى وسط المحافظة دون إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق في أحد المحلات التجارية فى شارع لاجيتيه بجوار شارع الحجاز وتوجهت سيارتين للحماية المدنية لمكان البلاغ.


تم اخلاء العقار  من السكان ووضع كردون حديدى لمنع مرور المواطنين حتى تم السيطرة على الحريق.

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء في الإسكندرية


كما قامت الحماية المدنية بقطع المرافق حتى نهاية مرحلة تبريد الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض وجاري العرض على النيابة.


وقال شهود عيان حريق شارع لاجتيه بمنطقة الابراهيمية بالإسكندرية ان الحريق نشب فى أحد محلات قطع غيار وتصليح البوتاجازات والسخانات وفجأة بدأ تصاعد الادخنة والسنه النيران.

واضافوا أنهم حاولوا السيطرة على الحريق ولكن سرعان ما انتشرت فى المحل بالكامل وكادت ان تصل الى المحلات المجاورة وتم الاستعانه بالحماية المدنية ووصلت على الفور.


وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض وجار العرض على النيابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: تحرير محاضر لـ 6 محلات لبيعهم الأرز الأبيض بسعر مرتفع

ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر".. الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق مبادرة لزراعة الأشجار

مهندسين الإسكندرية تناقش تطبيقات النانو تكنولوجى وتعظيم قيم الصحة المهنية

بتخفيضات 50%.. مستقبل وطن ينظم سلسلة من معارض اليوم الواحد بالإسكندرية

ثاني أكبر مشروعات المحافظة.. افتتاح نفق وكباري 45 على كورنيش الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: مد فترة معارض مبادرة باب رزق على الشواطئ لـ 21 نوفمبر

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء في الإسكندرية

تحت شعار الإسكندرية تبدع... منتدى منشطي الأحياء السكنية يواصلون تدريباتهم بالكورنيش

ترشيحاتنا

رئيس جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من الممشي السياحى المجانى خلال 6 أشهر

محيي إسماعيل: قدمت رواية للحصول على نوبل..و25 ألف جنيه في الشهر بيكفوني

روسيا .. انفجار ضخم في خط غاز قرب سانت بطرسبرج | فيديو

لازم مننساش | عزة مصطفى تعلق على اتهام أمير رمسيس بالسخرية من الصلاة

مصر تنهض بالفسطاط.. ماذا تعرف عن الحديقة الأكبر بالشرق الأوسط وتكلفة تطويرها

مجموعات المونديال (7).. البرازيل صاحبة الأرقام القياسية.. سويسرا تبحث عن إنجاز منذ 1954

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطعم أمريكي يقدم 5000 وجبة مجانية مع كل هدف يسجله منتخب بلاده

بعد الهجوم عليها.. تعليق صادم من البلوجر الشهيرة نادية الخولي عقب زفافها

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

تجاوز 75 ألف جنيه .. سعر فستان درة يثير الجدل | شاهد

فيديو

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ