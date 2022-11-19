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رئيس التحرير
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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة تايلاندية| فيديو وصور

صدى البلد

تسلم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، شهادة الدكتوراه الفخرية، من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد، في مقر إقامته بالعاصمة التايلندية بانكوك، اليوم السبت، لرئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولي العهد؛ لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فعالة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى جانب الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأمير محمد بن سلمان تايلاند

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