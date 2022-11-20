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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 1.012 حصانا .. تعديل مميز لـ ماموث 1000 TRX |صور

ماموث 1000 TRX من
ماموث 1000 TRX من هينسي

ظهرت السيارة رام 1000 TRX في اطلالة جديدة من قبل شركة هينسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات، حيث تمتعت من الخارج بعدة تقنيات خاصة بالتخييم، إلى جانب القدرات الفنية المميزة والتي وصلت إلى 1.012 حصانا، مع لقب جديد "ماموث 1000 TRX".

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التجهيزات الفنية للسيارة ماموث 1000 TRX من هينسي 

ماموث 1000 TRX من هينسي 

دعمت السيارة ماموث 1000 TRX بمحرك 6200 سي سي طراز V8 هيلكات، مدعوم بشاحن سعة 2.65 لتر من هينسي، ومن خلال هذه القدرات الفنية يمكن للسيارة ضخ قوة قدرها 1.012 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1.314 نيوتن/متر.

ماموث 1000 TRX من هينسي 

ويمكن للسيارة ماموث 1000 TRX أن تقطع مسافة الربع ميل خلال مدة زمنية تستغرق 11.4 ثانية، بينما يمكنها الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في 3.2 ثانية، حيث تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل سرعات بتقنية الدفع الكلي.

ماموث 1000 TRX من هينسي 

تجهيزات السيارة ماموث 1000 TRX المعدلة 

 

حصلت السيارة ماموث 1000 TRX على العديد من الترقيات الخارجية، حيث تمتعت باطارات 37 بوصة ذات نقوش بارزة وغائرة، والتي تنمحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى جنوط قوية من تصميم هندسي مميز، واضاءة بتقنية LED LIGHT.

ماموث 1000 TRX من هينسي 

وتتمتع السيارة ماموث 1000 TRX بالعديد من المفاهيم الخاصة بعشاق السفر والرحلات، حيث تمتعت بوحدة خاصة بالتخييم، مع مظلة 55 بوصة قابلة للطي، والتي توفر بالداخل مساحة كافية للراحة وسلم خارجي لسهولة التعامل، بالاضافة إلى احتواء السيارة على خزان للمياه، وخزان اخر للوقود، إلى جانب الكثير من المعدات المطلوبة للسفاري.

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